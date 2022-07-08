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Мурманская область. Арктика (16+)08.07.22 08:45

Проект «Литературный диктант» представляет наш регион на конкурсе профессионального мастерства «Ревизор»

Экспертный совет конкурса профессионального мастерства «Ревизор» отобрал для голосования лучшие проекты России. В номинации «Чтение XXI века» представлен международный проект Мурманской областной научной библиотеки в поддержку русского языка и литературы - «Литературный диктант».

Конкурс профессионального мастерства «Ревизор» проводится ежегодно с 2012 года. Его цель – определить и поощрить самые достойные, яркие и инновационные проекты в книжном и библиотечном деле России, в сфере поддержки и продвижения чтения. Всего в этом году поступило 180 заявок из 28 регионов России от Калининграда до Находки.

Узнать имена претендентов в номинациях и принять участие в голосовании до 7 августа включительно можно по ссылке: https://www.bookind.ru/revizor/2022/revizor-2022-voting.php

 

 

 

 

Фото: https://vk.com/murmanculture?w=wall-139605315_19227&z=photo-139605315_457262189%2Falbum-139605315_00%2Frev

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