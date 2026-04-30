Проект «Мама в деле» помог жительнице Оленегорска запустить бизнес в сфере визажа и фотографии

Благодаря проекту «Мама в деле» жительница Оленегорска получила 120 тысяч рублей на развитие фотостудии

В Мурманской области продолжается реализация проекта «Мама в деле», реализуемого в рамках губернаторского проекта «На Севере — малыш». Жительница Оленегорска Елизавета Доля обратилась в территориальный кадровый центр с идеей: она хотела объединить визаж и фотографию. Сегодня уникальное сочетание навыков позволяет ей не только создавать образы, но и сохранять их на качественных снимках, которые будут радовать клиентов долгие годы.

Специалисты Оленегорского кадрового центра помогли северянке разработать бизнес-план, зарегистрироваться в качестве самозанятой и подготовить документы для получения единовременной финансовой помощи. В итоге она успешно защитила свой проект и получила 120 тысяч рублей на развитие дела.

«Я пришла в центр занятости с желанием реализовать мечту. Здесь меня поддержали, помогли с документами и обучением. Проект «Мама в деле» — это реальный шанс для женщин с детьми начать своё дело, не боясь финансовых рисков», — поделилась Елизавета Доля.

Полученные средства начинающий предприниматель направила на приобретение необходимого оборудования и материалов. Уже сегодня у фотографа-визажиста сформировалась постоянная клиентская база, а её услуги востребованы в Оленегорске. Кроме того, Елизавета участвовала во Всероссийской ярмарке трудоустройства в качестве спикера — она рассказала посетительницам о своём опыте запуска бизнеса, призвала не бояться трудностей и обращаться в кадровый центр.

«История Елизаветы Доля для нас — яркий пример того, как проект «Мама в деле» меняет жизнь северянок. Мы видим в этом не просто помощь в трудоустройстве, а мощный инструмент поддержки молодых семей. Когда женщина с маленьким ребёнком открывает своё дело — это одновременно и укрепление экономики региона, и сохранение наших семейных традиций. И такие примеры будут тиражироваться», — уверена директор Кадрового центра «Работа России» Мурманской области Юлия Рябинова.

Как отмечает региональное Министерство труда и социального развития, проект «Мама в деле» реализуется в Мурманской области с целью содействия занятости женщин, имеющих несовершеннолетних детей. Участницы могут получить консультации, пройти профессиональное обучение, а также претендовать на единовременную финансовую помощь на открытие собственного дела.

