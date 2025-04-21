Проект «Мама в деле» поможет самореализоваться северянкам с детьми

17 апреля 2024 года в Мурманской области стартовал инициированный губернатором Андреем Чибисом масштабный проект «Мама в деле», который направлен на создание условий для активного участия женщин в экономической жизни региона. Проект будет реализован до 2030 года в рамках губернаторского проекта «На Севере – малыш», входящего в план «На Севере – жить!». Основная цель проекта – всесторонняя поддержка северянок в декрете, помощь в социализации и гармоничном профессиональном развитии.

Проект «Мама в деле» реализуется Центром занятости населения Мурманской области совместно с сетью пространств «СОПКИ.СЕМЬЯ» и включает пять ключевых направлений:

1. Встречи «Рестарт карьеры: мамы меняют профессию» – профориентационные тренинги от опытных психологов и карьерных консультантов кадровых центров «Работа России», которые помогут мамам детей до 3 лет в декрете выбрать направление профессионального переобучения и получить новую профессию, изменяющую карьерную траекторию.

2. Психологические тренинги «Работа и ребенок» и «Жизнь после декрета» – серия мероприятий, направленных на гармоничное преодоление трудностей, связанных с изменением круга общения и адаптацией на рынке труда.

3. Встречи «Деликатный вопрос. Я жду ребёнка» – расширенные чек-листы и рекомендации по грамотному общению с работодателем накануне декретного отпуска.

4. Школа «Мама работает» – помощь карьерных консультантов в поиске работы, подготовке резюме с акцентом на сильные деловые качества и формирование уверенной позиции при прохождении собеседований.

5. Акселератор «Мама в деле» – финансовая поддержка молодых мам и женщин с детьми до 3 лет для оформления самозанятости и организации собственного бизнеса.

Главными помощниками молодых мам Севера на пути профессионального становления станут карьерные консультанты кадровых центров региона. Специалисты Центра занятости населения Мурманской области продолжают реализацию мероприятий по упрощению выхода женщин, воспитывающих детей, на рынок труда и улучшению кадровой привлекательности будущих соискательниц. Также определены ключевые мероприятия в рамках коллаборации с пространствами «СОПКИ. СЕМЬЯ», ведётся подготовка по рассмотрению бизнес-проектов безработных женщин в рамках проекта «Мама в деле».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/