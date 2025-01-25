Проект Минэнерго и ЖКХ Мурманской области стал победителем номинации «Я выбираю ВИЭ» Всероссийского конкурса «Текст ВИЭ»

Совместно с ресурсоснабжающими организациями: «ТГК-1», «Мурманэнергосбыт», «Россети Северо-Запад», МОЭСК, «Кольское РДУ», «Эл5Энерго», «Кольская АЭС» реализована идея о развитии отрасли топливно-энергетического комплекса в Заполярье.

«Как растёт и развивается общество, так и энергетическая отрасль не стоит на месте: развивается в сторону безуглеродного производства», – подчеркнула автор проекта Ирина Попенко.

Всероссийский конкурс «ТекстВИЭ» проводится Ассоциацией развития возобновляемой энергетики при поддержке Министерства энергетики Российской Федерации и Российского энергетического агентства.

Как отмечает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, цель конкурса – популяризация развития отрасли ВИЭ в России через привлечение средств массовой информации, интернет-ресурсов и блогеров к всестороннему и объективному освещению вопросов климатической повестки, низкоуглеродной экономики.

Напомним, ранее, в 2021 году Мурманская область стала победителем в номинации «ВИЭ для регионов» за ролик «ФоноТЭКа».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/