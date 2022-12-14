Проект Минэнерго и ЖКХ Мурманской области стал победителем Всероссийского конкурса СМИ «ТекстВИЭ»

Проект Министерства энергетики и ЖКХ Мурманской области «ФоноТЭКа» занял первое место в номинации «ВИЭ для регионов» Всероссийского конкурса СМИ «ТекстВИЭ».

Минэнерго и ЖКХ совместно с ресурсоснабжающими организациями реализовали идею о представлении развития отрасли топливо энергетического комплекса в Заполярье с помощью музыкального произведения.

Для этого участники проекта записали видеоклип, который коллоборирует в себе производства и искусство, где каждый инструмент неслучаен и символизирует определенную временную веху - от первых ГЭС в сопровождении скрипки, до суперсовременного ветропарка Кольская ВЭС под звучание drum' n' bass.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, клип раскрывает перед зрителями безуглеродный вектор развития производств. Посмотреть клип можно здесь.

Фото: https://www.youtube.com/watch?v=ShsJLWmGwxs