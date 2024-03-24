Стратегическим бомбардировщикам В-1В ВВС США пришлось скорректировать курс своего полёта«Белавиа» планирует в мае открыть рейс из Минска в Мурманск
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)24.03.24 12:00

Проект модернизации Единого контактного центра компании «АтомЭнергоСбыт» стал лауреатом международного конкурса «Хрустальная гарнитура»

Единый контактный центр АО «АтомЭнергоСбыт» вошёл в число победителей международного конкурса CСG Awards – «Хрустальная гарнитура»* по итогам 20-го юбилейного сезона 2023/2024 в номинации «Лучший проект импортозамещения».

В сезоне 2023/2024 в конкурсе соревновались более 330 претендентов на победу в 50 номинациях.

Единый контакт-центр АО «АтомЭнергоСбыт» начал работу в Смоленске с 2021 года и оказывает услуги населению во всех регионах присутствия компании. Совместно с российским разработчиком Naumen контакт-центр модернизирован посредством внедрения системы управления клиентским опытом на базе технологий искусственного интеллекта.

«Мы рады, что наш проект модернизации Единого контактного центра был высоко оценен международным сообществом. Это подтверждает правильность выбранного нами курса на импортозамещение и использование отечественных технологий», - отмечает пресс-служба АО «АтомЭнергоСбыт».

 

* - CСGuru Awards «Хрустальная гарнитура» - самая большая, широко известная и признанная всеми участниками рынка профессиональная награда – «ОСКАР» в индустрии дистанционного взаимодействия с клиентами, международная программа номинирования лучших в индустрии контакт-центров. Конкурс проводится ежегодно с 2005 года сообществом профессионалов Call Center Guru при поддержке Национальной ассоциации контактных центров и Гильдии менеджеров контактных центров. В состав жюри входят более 200 руководителей и ведущих менеджеров контакт-центров, а также отраслевые эксперты, коучи и консультанты.

 

 

Фото предоставлено пресс-службой АО «АтомЭнергоСбыт».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Атомные ледоколы на службе России: экономика, наука и туризм
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024
-

Последние комментарии

омега
11.03.24 04:35
Отчасти эту проблему можно решить созданием возможностей для работы женщинам. Нужно продлевать работу детских садов, организовывать хорошие продленки в школах, воссоздавать ясли. Тогда у женщин будет
Комментарий к новости:В ФНПР объяснили различия в зарплатах женщин и мужчин
олег
06.03.24 23:08
Кстати, поправка-видео - снято с другого судна, а звук слышен по УКВ и является оригиналом.
Комментарий к новости:Пограничники не шутят, или Задержание траулера «Таврический» в Баренцевом море
олег
06.03.24 23:01
На судно в море высадилось 6 орлов с автоматами и пистолетами. Пришлось остановить производство морозки рыбопродукции. Некоторые сотрудники пытались вести себя пафосно, чтобы мы - гражданские выполнял
Комментарий к новости:Пограничники не шутят, или Задержание траулера «Таврический» в Баренцевом море
-Правовая консультация (18+)Эксперт «СберКорус» объяснил, в чём разница между электронной подписью для физических и юридических лиц
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282912345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«Бессмертие и старение. Таблетка от старости». Познавательная программа (12+)04:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Чтобы зарабатывать больше, надо повышать квалификацию или менять профессию-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 66 копеек, евро снижается почти на 15 копеек-PRO Энергетику (18+)Энергетики Мурманской области готовят оборудование для работы в летний период-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 23 и 25 марта-PRO Нефть и газ (18+)На рабочей встрече вице-премьер Александр Новак и губернатор Андрей Чибис обсудили ход реализации поручения Президента Владимира Путина по газификации Мурманской области-PRO Законы (18+)Госдума приняла в третьем чтении закон, который вводит ряд налоговых вычетов по НДФЛ при формировании гражданами долгосрочных сбережений
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика