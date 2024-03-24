Проект модернизации Единого контактного центра компании «АтомЭнергоСбыт» стал лауреатом международного конкурса «Хрустальная гарнитура»

Единый контактный центр АО «АтомЭнергоСбыт» вошёл в число победителей международного конкурса CСG Awards – «Хрустальная гарнитура»* по итогам 20-го юбилейного сезона 2023/2024 в номинации «Лучший проект импортозамещения».

В сезоне 2023/2024 в конкурсе соревновались более 330 претендентов на победу в 50 номинациях.

Единый контакт-центр АО «АтомЭнергоСбыт» начал работу в Смоленске с 2021 года и оказывает услуги населению во всех регионах присутствия компании. Совместно с российским разработчиком Naumen контакт-центр модернизирован посредством внедрения системы управления клиентским опытом на базе технологий искусственного интеллекта.

«Мы рады, что наш проект модернизации Единого контактного центра был высоко оценен международным сообществом. Это подтверждает правильность выбранного нами курса на импортозамещение и использование отечественных технологий», - отмечает пресс-служба АО «АтомЭнергоСбыт».

* - CСGuru Awards «Хрустальная гарнитура» - самая большая, широко известная и признанная всеми участниками рынка профессиональная награда – «ОСКАР» в индустрии дистанционного взаимодействия с клиентами, международная программа номинирования лучших в индустрии контакт-центров. Конкурс проводится ежегодно с 2005 года сообществом профессионалов Call Center Guru при поддержке Национальной ассоциации контактных центров и Гильдии менеджеров контактных центров. В состав жюри входят более 200 руководителей и ведущих менеджеров контакт-центров, а также отраслевые эксперты, коучи и консультанты.

Фото предоставлено пресс-службой АО «АтомЭнергоСбыт».