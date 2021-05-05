Проект «Мурманск Проспект» вошёл в шорт-лист премии «Инновация-2021» в номинации «Региональный проект»

Проект мурманской кураторской группы «Фрайдеймилк» «Мурманск Проспект» был номинирован на получение главной государственной премии в области современного искусства «Инновация». «Мурманск Проспект» – это совместный проект российской кураторской группы «Фрайдеймилк» и международного фестиваля «Sonic Acts» из Нидерландов по изучению городского пространства Мурманска с артистической точки зрения и поиск новой северной идентичности молодого поколения жителей Заполярья.

С представителями «Sonic Acts» мурманские арт-кураторы познакомились во время совместной работы над российско-норвежско-нидерландским проектом «Dark Ecology», который проходил на приграничной территории России и Норвегии с 2014 по 2016 годы. С тех пор команды сотрудничают в сфере технологичного искусства, саунд-арта и новых медиа.

«Мы схожи с ребятами тем, что стремимся не просто представить работы художников или музыкантов, а именно исследовать окружающее пространство с помощью артистической оптики. «Мурманск проспект» стал как раз такой точкой сборки и интереса, в которой сошлось желание исследовать самый большой город за Полярным кругом силами артистов из России и Нидерландов», - рассказывают представители команды «Фрайдеймилк»: креативный директор Олег Хадарцев и исполнительный директор Жанна Гузенко.

В рамках проекта «Мурманск Проспект» в течение прошлого года приглашенные художники и исследователи из России и Нидерландов изучали Мурманск, чтобы впоследствии представить серию работ, отражающих их собственное ощущение жизни самого большого города за Полярным кругом. Специфика субкультур, неочевидные туристические маршруты, инфраструктурные проекты и особенности архитектурных и дизайнерских решений прошлого, настоящего и будущего – всё это стало объектом для изучения артистов. Например, московский звуковой артист Глеб Глонти совместно с петербургской визуальной артисткой Алёной Власовой сделал альтернативную звуковую карту города. А фильммейкер с российско-нидерландскими корнями Полина Медведева работала со студентами МАГУ и Мурманского индустриального колледжа над серией видеозарисовок о городе, которые затем объединились в большой фильм. Подробнее о коллаборациях проекта можно узнать на сайте «Мурманск Проспект».

«Мы считаем, что все артисты, принимавшие участие в «Мурманск Проспекте», с удовольствием вернутся сюда ещё раз с новым исследованием или выступлением – потому как это не просто разовое событийное мероприятие, а долгосрочное взаимодействие, в которое вовлечены и художники, и кураторы, и культурные институции России и Нидерландов. Это в некотором роде большая артистическая семья, которая поддерживает и радуется успехам друг друга», - отмечают организаторы проекта.

Успешная реализация позволила проекту «Мурманск Проспект» войти в шорт-лист премии «Инновация-2021» в номинации «Региональный проект». Лауреаты премии будут определены в конце августа 2021 года, ознакомиться с проектами-номинантами можно на сайте премии.