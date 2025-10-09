Проект Мурманского областного Дворца культуры имени Кирова признан одним из лучших в сфере народного искусства

Проект «Лазори у студёного моря» ДК имени С.М. Кирова стал победителем программы грантовой поддержки Министерства культуры РФ в сфере народного искусства.

Всего на федеральный конкурс на получение грантов для реализации творческих проектов в 2026 году поступило 197 заявок из 69 субъектов страны. По итогам отбора поддержано 16 лучших инициатив, направленных на сохранение и развитие народных художественных традиций, укрепление культурной идентичности и расширение участия населения в творческих инициативах.

Проект областной «Кировки» – это театрализованное представление, основанное на традиционной культуре поморов Терского берега Белого моря. В постановке задействованы два заслуженных коллектива народного творчества РФ — ансамбль песни и танца «Россия» имени В.М. Колбасы и ансамбль танца «Радость».

Как отметила министр культуры России Ольга Любимова, каждый из отобранных проектов обладает значительной художественной ценностью и станет заметным культурным событием для жителей российских регионов.

Напомним, в 2025 году из регионального бюджета социально ориентированным НКО выделено четыре млн рублей на реализацию проектов в сфере клубной деятельности и любительских объединений. Поддержано десять инициатив, охватывающих широкий спектр направлений — от народного танца до литературного творчества.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/554861/#&gid=1&pid=4