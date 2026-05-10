На Северном флоте состоялись военные парады, посвящённые 81-й годовщине Великой ПобедыНародный фронт запускает новый анонимный опрос для молодёжи и молодых семей
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)10.05.26 12:00

Проект Мурманской области «Футбол в селе Ловозеро 2.0 – добрый футбол» стал победителем народного голосования шестого сезона конкурса «Ты в игре»

Завершилось народное голосование шестого сезона конкурса проектов «Ты в игре», основной целью которого является выявление и поддержка ярких и перспективных проектов по вовлечению россиян в занятия спортом.

В этом году победителем народного голосования стал проект Мурманской области «Футбол в селе Ловозеро 2.0 – добрый футбол», представленный в номинации «Точка старта». Его основатель – северянин, местный пожарный и волонтер Янис Шебут.

Проект Яниса заключается в комплексном подходе к популяризации футбола в сельской местности и совмещении его с волонтерской и социально значимой деятельностью. Он разработал систему мотивации юных футболистов, в которой они получают рейтинговые баллы за хорошую игру, посещение тренировок, хорошие оценки в школе и участие в волонтерских проектах. В дальнейшем их можно обменять на подарки: футбольные мячи и коллекционные фигурки футболистов.

«Такая система рейтингов не просто мотивирует детей заниматься спортом и бить по воротам, а формирует целостную личность, где футбол является «крючком», на который нанизываются важнейшие жизненные ценности», – объясняет основатель проекта.

Сейчас в проекте участвует 109 мальчишек и девчонок от 4 до 14 лет. Помимо футбола, северянин проводит тренировки по волейболу, национальным видам спорта: метание аркана, прыжки через нарты. Также Янис Шебут сформировал дружину юных пожарных «Северные огнеборцы», где дети изучают историю пожарной охраны, правила поведения при пожаре, правила оказания первой помощи пострадавшим, развертывание пожарных рукавов и пр.

«Бороться с городами-миллионниками было непросто, но благодаря поддержке жителей нашей области мы смогли подняться на первое место голосования. Наш проект набрал 1704 голоса, в то время как в прошлом году у победителя было всего 480 голосов. Мы с детьми очень рады, что наш проект из маленького села выиграл среди проектов со всей страны. Победа в народном голосовании для нас намного ценнее и искреннее, чем победа в финале конкурса. Спасибо всем, кто голосовал за нас! Это наша общая победа!» – поделился эмоциями Янис.

В прошлом году проект Яниса стал победителем в номинации «Лучшая футбольная инициатива» конкурса Российского футбольного союза «Россия – футбольная страна». Также в 2025 году Янис Шебут получил приз «За верность» имени Федора Черенкова за его выдающиеся достижения в жизни и тренерской деятельности. Награду ему вручил министр спорта Российской Федерации, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/567342/#&gid=1&pid=5

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)hh.ru выяснил, что хотят прокачать мурманчане: цифровые навыки и работа в «1С» лидируют, но выбор сильно зависит от пола, возраста
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-

Последние комментарии

An
06.05.26 23:22
Спасибо, познавательно!
Комментарий к новости:В детском технопарке «Кванториум» в Мурманске стартовал межрегиональный биохакатон «БиоТехПрофи»
Д.О Вернер
05.05.26 21:59
Интересно, в какой ШУКСе будут набирать консервных мастеров, и где они планируют получать номера консервного завода? И какое ограничение будет по количеству нематод? Наверное введут конусную банку № 3
Комментарий к новости:Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
Сергей
29.04.26 20:40
Это моя учительница!!!!
Комментарий к новости:Яна Пичугина: «Учитель года – 2026»
-Правовая консультация (18+)Кошелёк: как майские праздники могут повлиять на зарплату
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире23:30«Знахарь». Художественный фильм (16+)01:05«Еще о войне». Художественный фильм (16+)01:55«Медленное ТВ-Камин».
-PRO Деньги (16+)Доля убыточных банков в январе–феврале 2026 года выросла-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 66 копеек, доллара снизился на 32 копейки-PRO Энергетику (18+)Губернатор Андрей Чибис и генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин обсудили повышение надёжности электросетевого комплекса Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Состоялось очередное заседание рабочей группы по вопросам взаимодействия с управляющими компаниями-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять