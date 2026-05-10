Проект Мурманской области «Футбол в селе Ловозеро 2.0 – добрый футбол» стал победителем народного голосования шестого сезона конкурса «Ты в игре»

Завершилось народное голосование шестого сезона конкурса проектов «Ты в игре», основной целью которого является выявление и поддержка ярких и перспективных проектов по вовлечению россиян в занятия спортом.

В этом году победителем народного голосования стал проект Мурманской области «Футбол в селе Ловозеро 2.0 – добрый футбол», представленный в номинации «Точка старта». Его основатель – северянин, местный пожарный и волонтер Янис Шебут.

Проект Яниса заключается в комплексном подходе к популяризации футбола в сельской местности и совмещении его с волонтерской и социально значимой деятельностью. Он разработал систему мотивации юных футболистов, в которой они получают рейтинговые баллы за хорошую игру, посещение тренировок, хорошие оценки в школе и участие в волонтерских проектах. В дальнейшем их можно обменять на подарки: футбольные мячи и коллекционные фигурки футболистов.

«Такая система рейтингов не просто мотивирует детей заниматься спортом и бить по воротам, а формирует целостную личность, где футбол является «крючком», на который нанизываются важнейшие жизненные ценности», – объясняет основатель проекта.

Сейчас в проекте участвует 109 мальчишек и девчонок от 4 до 14 лет. Помимо футбола, северянин проводит тренировки по волейболу, национальным видам спорта: метание аркана, прыжки через нарты. Также Янис Шебут сформировал дружину юных пожарных «Северные огнеборцы», где дети изучают историю пожарной охраны, правила поведения при пожаре, правила оказания первой помощи пострадавшим, развертывание пожарных рукавов и пр.

«Бороться с городами-миллионниками было непросто, но благодаря поддержке жителей нашей области мы смогли подняться на первое место голосования. Наш проект набрал 1704 голоса, в то время как в прошлом году у победителя было всего 480 голосов. Мы с детьми очень рады, что наш проект из маленького села выиграл среди проектов со всей страны. Победа в народном голосовании для нас намного ценнее и искреннее, чем победа в финале конкурса. Спасибо всем, кто голосовал за нас! Это наша общая победа!» – поделился эмоциями Янис.

В прошлом году проект Яниса стал победителем в номинации «Лучшая футбольная инициатива» конкурса Российского футбольного союза «Россия – футбольная страна». Также в 2025 году Янис Шебут получил приз «За верность» имени Федора Черенкова за его выдающиеся достижения в жизни и тренерской деятельности. Награду ему вручил министр спорта Российской Федерации, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

