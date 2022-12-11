Проект Мурманской области отмечен на Всероссийском конкурсе проектов по представлению бюджета для граждан в 2022 году

В Финансовом университете при правительстве РФ состоялась конференция «Бюджет для граждан и финансовая грамотность: лучшие проекты и практики», на которой были представлены эффективные региональные практики в области формирования финансовой культуры по итогам 2022 года.

Спикерами конференции выступили заместители министра финансов Российской Федерации Алексей Лавров и Михаил Котюков, член Совета директоров Банка России, руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг и миноритарных акционеров Банка России Михаил Мамута, ректор Финансового университета при правительстве РФ Станислав Прокофьев, гендиректор Ассоциации развития финансовой грамотности Вениамин Каганов, директор Института финансовой грамотности Финансового университета при правительстве РФ Михаил Петриченко.

Также на конференции проведено награждение победителей Всероссийского конкурса по представлению проектов бюджета для граждан в 2022 году.

Напомним, что участники должны были рассказать простыми словами о том, что такое бюджет – от личного до государственного, показать, как государственный бюджет зависит от личного бюджета каждого из нас.

Как сообщает региональное министерство финансов, Мурманскую область на Всероссийском конкурсе в номинации «Лучший проект отраслевого бюджета для граждан» представил проект «Брошюра «Бюджет министерства для граждан» регионального Министерства имущественных отношений. Проект успешно прошёл во второй тур и будет награждён сертификатом за участие.