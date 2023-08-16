Проект Мурманской области вошёл в каталог лучших региональных практик по финансовой грамотности 2023 года

Реализованный в Мурманской области проект по повышению финансовой грамотности включен в электронный каталог «Лучшие региональные практики по финансовой грамотности 2023».

Каталог лучших практик - это единая база региональных наработок, которая позволяет ежегодно обмениваться опытом и тиражировать работающие кейсы финансового просвещения на всю страну.

В каталоге представлено 143 успешных проектов по финансовой грамотности из 75 субъектов РФ. Среди них - студия личностного роста «Neo-формат» Мончегорского комплексного центра социального обслуживания населения», которая вошла в раздел «Специальные проекты с органами социальной защиты, МФЦ, СФР, ФНС, Роспотребнадзором и др.».

Как сообщает Министерство финансов Мурманской области, проект нацелен на создание условий для предотвращения повторения детьми бедности, как образа жизни, внедрение эффективных подходов по профилактике безнадзорности и социального сиротства, выявление интересов и способностей детей и подростков к определенному виду деятельности, мотивация на успешную жизненную, профессиональную деятельность, оптимально соответствующую запросам рынка труда.

Каталог лучших практик формируется дирекцией финансовой грамотности Научно-исследовательского финансового института Минфина России. Лучшие практики 2023 года собраны на портале МОИФИНАНСЫ.РФ по ссылке.

Фото: https://gov-murman.ru