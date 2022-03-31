Проект Мурманской областной детско-юношеской библиотеки получил спецприз всероссийской «Премии Рудомино»

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В. П. Махаевой получила спецприз «Премии Рудомино» Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М.И. Рудомино. Премия учреждена при поддержке Секции Российской библиотечной ассоциации по международному сотрудничеству в 2021 году в честь основательницы библиотеки Маргариты Ивановны Рудомино и 100-летия библиотеки, носящей её имя.

Всего на конкурс было представлено 20 проектов из Москвы, Санкт-Петербурга, Астрахани, Красноярска, Мурманска, Перми, Петрозаводска, Пскова, Рыбинска, Рязани, Самары, Сахалина, Ставрополя, Тамбова, Тольятти, Томска, Челябинска. Помимо подробных текстовых описаний, конкурсанты представили фотографии, отзывы своих читателей и партнеров, списки публикаций в СМИ и социальных сетях, а также яркие видеовизитки, которые помогают получить более полное впечатление о проекте.

Экспертный совет конкурса, в состав которого вошли сотрудники Библиотеки иностранной литературы, её многолетние партнеры и попечители, осуществил многоступенчатую работу по оценке проектов и выбору лауреатов в номинациях «Лучший международный библиотечный проект» и «Специальный приз от Библиотеки иностранной литературы». Победителя в третьей номинации – «Выбор профессионального сообщества» – определило онлайн-голосование, в котором приняли участие библиотекари России.

Победу в номинации «Специальный приз от Библиотеки иностранной литературы» Мурманской областной детско-юношеской библиотеке принёс Международный конкурс детской рукописной книги «Все краски Севера». Конкурс впервые был проведён в 1997 году по инициативе учреждения. Это один из самых массовых международных детских творческих проектов, в котором ежегодно участвует более пяти тысяч юных авторов. В разные годы в конкурсе принимали участие дошкольники, учащиеся школ, студенты, семьи, творческие объединения и коллективы из практически всех городов и населенных пунктов Кольского полуострова, а также из Ленинградской, Архангельской, Новгородской, Астраханской, Тверской, Свердловской областей, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Республик Карелия, Коми, Татарстан, Северная Осетия – Алания. Участие принимали и юные таланты из-за рубежа – из Норвегии, Швеции, Финляндии, Франции, Дании, Украины, Великобритании. За годы проведения конкурса его участниками стали более 40 тысяч ребят, было представлено более 8 тысяч книг. В этом году церемония награждения юных писателей, подводящая итоги XXV конкурса, состоится 29 апреля.

Как сообщает региональное Министерство культуры, за победу в конкурсе детско-юношеская библиотека получит денежный приз в размере 50 тысяч рублей на развитие международной деятельности. Награждение лауреатов «Премии Рудомино» состоится 6 апреля в ходе торжественного вечера, который завершит цикл юбилейных мероприятий, посвящённых 100-летию Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М.И. Рудомино.