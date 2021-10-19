Проект музея Полярного победил во всероссийском конкурсе

В этом году Городской историко-краеведческий музей Полярного впервые принял участие в конкурсе им. А.К. Александровой «Музей в городе N…», который ежегодно проводит Союз музеев России. Специалисты музея представили проект «Код времени». Дебютное участие принесло музею первое место.

Всего на конкурс подали свои проекты 80 музеев – от Дальнего Востока до Калининграда. Темой этого года стала работа учреждений культуры в период пандемии, а также поддержка граждан во время карантина. По итогам конкурса проект музея Полярного занял первое место и получил от Союза музеев России приз в размере 200 тысяч рублей. Победителя объявил Михаил Борисович Пиотровский, президент Союза музеев России, директор Государственного Эрмитажа.

Проект «Код времени» реализовывался в 2020 году благодаря программе «Музеи Русского Севера» компании «Северсталь» и был направлен на изучение значимых точек города людьми разных поколений. Знакомство начинается с серии короткометражных видеофильмов о Полярном советского послевоенного периода, которые подростки подготовили благодаря общение со старожилами.

Как сообщает региональное Министерство культуры, в рамках проекта был подготовлен аудиогид «Город юности». Экскурсионные маршруты рассказывают о восприятии города поколением, родившимся и приехавшим в Полярный в 40-60-е годы прошлого века и молодыми людьми, а также повествуют об утраченных, но важных элементах городского пространства. Познакомиться с маршрутом можно на платформе izi.Travel по ссылке: https://izi.travel/ru/a10b-gorod-yunosti/ru.