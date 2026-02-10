Неслыханная для IT-рынка ситуация за очень много лет - Айгюн КурбановаКадровый центр «Работа России» и порт «Лавна» проведут в Мурманске рекрутинговый тур
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)10.02.26 16:30

Проект «Музыкальные надежды Арктики» получил грант Президентского фонда культурных инициатив в размере 5 млн рублей

Проект «Музыкальные надежды Арктики» стал одним из победителей конкурса Президентского фонда культурных инициатив. Он получил грантовую поддержку в размере почти 5 млн рублей. Это крупнейшая грантовая поддержка культурного проекта в Мурманской области в 2026 году.

Так, проект направлен на выявление и поддержку молодых талантов в сфере культуры и искусства. Его главная идея — создание и развитие Сводного симфонического оркестра Арктики, который стал первым подобным коллективом в российской арктической зоне. Победа в конкурсе позволит провести VI сезон проекта при поддержке главного грантодателя страны.

«Федеральное признание проекта «Музыкальные надежды Арктики» доказывает верность выбранной стратегии культурного развития в рамках губернаторского плана «На Севере — жить!». Поддержка фонда Президента России и региональные меры позволяют не только сохранить наши уникальные арктические наработки, но и делиться ими с другими регионами, создавая единое культурное пространство российской Арктики», — отметила министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

«Эта победа — инвестиция в наших детей, в уникальные культурные события региона. Мы не только сохраняем оркестр, но и масштабируем наш опыт, который уже успешно реализуется в нескольких субъектах РФ, на подшефный Приморский район и в целом на Запорожскую область и Луганскую Народную Республику», — отметила автор проекта Анна Гришко.

Проект победил в номинации «Культурный код», которая направлена на продвижение традиционных российских ценностей через классическое искусство и современное творчество. Заявка получила высокую экспертную оценку — 82 балла из 100 возможных, что подтверждает эффективность культурной политики региона в рамках плана «На Севере — жить!».

Как отмечает Министерство культуры Мурманской области, проект «Музыкальные надежды Арктики» (ссылка на группу: https://vk.ru/muzarct) реализуется в Мурманской области с 2019 года при поддержке регионального министерства культуры, Мурманской областной филармонии и ведущих консерваторий страны. Он включает мастер-классы, творческие школы, фестивали («Музыкальная осень в Заозерске», «Мурманские хоровые ассамблеи» и другие), а также конференции и лекции.

С 2023 года география проекта расширилась: он успешно реализуется в Камчатском крае под названием «Музыкальные надежды Арктики и Дальнего Востока».

Проект неоднократно получал грантовую поддержку, в том числе от Федерального агентства по делам молодёжи (2019, 2020) и Президентского фонда культурных инициатив (2022).

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/562031/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Морские порты акватории Севморпути сильно различаются по вкладу в грузооборот
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
05.02.26 22:28
Приветствую Вас, мурманчане. Пишет экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска". Теперь мою должность занимает моя экс-подруга Наташа Хоменко (Цыбуля); для неё я была учи
Комментарий к новости:Мурманский арктический университет посетили региональные депутаты
Viktor Pavlov
05.02.26 17:33
А виновата во всём погода - Природа - Мать!!!
Комментарий к новости:Работы на ЛЭП завершены, режим повышенной готовности в Мурманской области отменён
Александр
03.02.26 08:57
03.02.26 Мурманск, Карла Маркса, 49 - нет ни холодной, ни горячей воды.
Комментарий к новости:Плановые отключения в Мурманске на 3 февраля
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, как работаем и отдыхаем в феврале 2026-го
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627281
-Скоро в эфире17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)
-PRO Деньги (16+)Итоги-2025: сельдь стала самой подешевевшей рыбой в России-PRO Валюту (16+)Доллар дешевеет к иене и незначительно укрепляется к евро и фунту-PRO Энергетику (18+)Работы на ЛЭП завершены, режим повышенной готовности в Мурманской области отменён-PRO ЖКХ (18+)За два месяца больше 10 тысяч жителей Мурманской области погасили долг за капремонт без пени-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в феврале
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»