Проект «Музыкальные надежды Арктики» получил грант Президентского фонда культурных инициатив в размере 5 млн рублей

Проект «Музыкальные надежды Арктики» стал одним из победителей конкурса Президентского фонда культурных инициатив. Он получил грантовую поддержку в размере почти 5 млн рублей. Это крупнейшая грантовая поддержка культурного проекта в Мурманской области в 2026 году.

Так, проект направлен на выявление и поддержку молодых талантов в сфере культуры и искусства. Его главная идея — создание и развитие Сводного симфонического оркестра Арктики, который стал первым подобным коллективом в российской арктической зоне. Победа в конкурсе позволит провести VI сезон проекта при поддержке главного грантодателя страны.

«Федеральное признание проекта «Музыкальные надежды Арктики» доказывает верность выбранной стратегии культурного развития в рамках губернаторского плана «На Севере — жить!». Поддержка фонда Президента России и региональные меры позволяют не только сохранить наши уникальные арктические наработки, но и делиться ими с другими регионами, создавая единое культурное пространство российской Арктики», — отметила министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

«Эта победа — инвестиция в наших детей, в уникальные культурные события региона. Мы не только сохраняем оркестр, но и масштабируем наш опыт, который уже успешно реализуется в нескольких субъектах РФ, на подшефный Приморский район и в целом на Запорожскую область и Луганскую Народную Республику», — отметила автор проекта Анна Гришко.

Проект победил в номинации «Культурный код», которая направлена на продвижение традиционных российских ценностей через классическое искусство и современное творчество. Заявка получила высокую экспертную оценку — 82 балла из 100 возможных, что подтверждает эффективность культурной политики региона в рамках плана «На Севере — жить!».

Как отмечает Министерство культуры Мурманской области, проект «Музыкальные надежды Арктики» (ссылка на группу: https://vk.ru/muzarct) реализуется в Мурманской области с 2019 года при поддержке регионального министерства культуры, Мурманской областной филармонии и ведущих консерваторий страны. Он включает мастер-классы, творческие школы, фестивали («Музыкальная осень в Заозерске», «Мурманские хоровые ассамблеи» и другие), а также конференции и лекции.

С 2023 года география проекта расширилась: он успешно реализуется в Камчатском крае под названием «Музыкальные надежды Арктики и Дальнего Востока».

Проект неоднократно получал грантовую поддержку, в том числе от Федерального агентства по делам молодёжи (2019, 2020) и Президентского фонда культурных инициатив (2022).

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/562031/#&gid=1&pid=1