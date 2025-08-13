Проект «На Севере — лето» успешно реализуется в Мурманской области

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, 11 августа на оперативном совещании в правительстве региона министр культуры Ольга Обухова представила доклад о ходе реализации регионального проекта «На Севере – лето». Проект, инициированный губернатором Андреем Чибисом в рамках стратегического плана «На Севере – жить!», в 2025 году подтвердил свою значимость, охватив все муниципалитеты региона и предложив разнообразную программу для северян всех возрастов.

Особое внимание было уделено летним лагерям для школьников, к работе которых подключились культурно-досуговые учреждения, библиотеки, музеи, театры и организации дополнительного образования.

«Благодаря проекту программа для лагерей стала ещё разнообразнее, к примеру, филармония и театры подготовили для детей специальные, вне репертуарного плана, спектакли и концертно-познавательные программы», — отметила министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

Важным нововведением 2025 года стало создание флагманской площадки в Мурманске, которая начала свою работу 5 июля. На площадке регулярно проводились пленэры, виртуальные прогулки, пешеходные экскурсии и игровые программы для детей. Центральным элементом площадки стала «Открытая сцена», предоставившая возможность для проведения вечерних сценических программ с участием самодеятельных творческих коллективов, вокалистов и инструменталистов. Как отметила министр культуры, демократичный подход к организации «Открытой сцены» позволил раскрыть новые, неизвестные таланты.

Мероприятия проекта «На Севере – лето» органично синхронизировались с программой «Культурная серебряная жизнь» губернаторского проекта «Северное долголетие», в которой приняли участие более 3060 представителей старшего поколения.

«Каждый муниципалитет для представителей старшего поколения разработал и свои уникальные досуговые программы и мероприятия, самыми популярными из которых стали танцевальные вечера под открытым небом и турниры по домино, шахматам и шашкам», — отметила Ольга Обухова.

Проект «На Севере – лето» также интегрирован с программами благоустройства, способствуя созданию и использованию общественных пространств для проведения культурно-досуговых мероприятий. В завершение доклада министр выразила уверенность в дальнейшем развитии проекта с учётом полученного опыта и пожеланий жителей области.

В обсуждении этого вопроса принял участие и председатель областной Думы Сергей Дубовой, который отметил, что создание площадки на улице Воровского с демократичным подходом к её организации позволило раскрыть новые таланты. Проект также интегрирован с проектами благоустройства, новые площадки открываются с проведением на них развлекательных массовых мероприятий.

— Этот проект, который стартовал в прошлом году, призван создать все условия для интересного и познавательного проведения времени нашими жителями самых разных возрастов. Мероприятия, проводимые в каждом муниципалитете, организованы так, чтобы каждый нашёл себе занятие по интересам и уже выделены самые популярные – танцевальные вечера на открытом воздухе, турниры по домино, шашкам и шахматам. Важно, что большой упор сделан и на познавательную составляющую о родном крае, и здесь активно задействованы учреждения культуры, – отметил Сергей Дубовой.