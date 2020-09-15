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Мурманская область. Арктика (16+)15.09.20 13:35

Проект «Наш Мурманск» будет реализован в Заполярье до 2030 года

Комплексная программа развития административного центра Мурманской области «Наш Мурманск» будет реализована в Заполярье до 2030 года. Её основная цель – сделать областной центр современным и комфортным для жизни, улучшить качество городской среды и изменить общественную атмосферу облика столицы Заполярья. Накануне заместитель губернатора Оксана Астахова детально обсудила ключевые позиции программы с представителями администрации Мурманска.

«Программа разработана, протокол Стратегического совета о запуске инициативы подписан 29 июля 2020 года. Объем задуманных преобразований колоссальный. Правительству региона и администрации Мурманска предстоит большая совместная работа, четко налаженное взаимодействие со всеми структурами, чтобы реализовать все пункты масштабного проекта, воплотить все это в жизнь. Сейчас мы утверждаем мероприятия, входящие в концепцию «Наш Мурманск». Как только сверим часы, начнём прорабатывать вопросы финансирования всех мероприятий проекта», – отметила заместитель губернатора Мурманской области Оксана Астахова.

В частности, в программе прописано преображение исторического центра столицы Кольского Заполярья: поэтапный ремонт жилого фонда с обновлением фасадов, восстановлением исторического облика и колористического решения зданий. Кроме того, предусмотрен ремонт многоквартирных домов, обновление подъездов, оборудование мест сбора твёрдых коммунальных отходов.

В рамках комплексного благоустройства территорий планируется обустройство 40 новых общественных пространств: современных спортивных, детских и кинологических площадок, зон отдыха. Акцент будет сделан на создании целостной и взаимосвязанной системы, учитывающей исторические, ландшафтные и функциональные особенности, а также формировании проницаемой, доступной, безбарьерной среды.

По программе «Административный центр» в Мурманске должны появиться объекты пешеходной инфраструктуры. При проектировании особое внимание обратят на удобство пользования объектами для всех категорий граждан, включая маломобильное население. Кроме того, в рамках реализации программы в Мурманске могут появиться парклеты – небольшие общественные зоны отдыха на парковочной полосе, на которых могут быть установлены скамейки, клумбы, тренажёры, качели, велостанции и другие элементы.

Зелёный каркас областного центра планируют строить по лучшим мировым практикам, используя принципиально новый подход к содержанию газонов и тротуаров, озеленению улиц.

В рамках программы также предусмотрена реализация единой концепции освещения в Мурманске.

В проекте также предусмотрена реконструкция транспортной инфраструктуры и развитие микромобильного транспорта. Разрабатывается принципиально новая система городской велоинфраструктуры: увеличится протяженность веломаршрутов, появятся станции проката велосипедов и самокатов.

Важно отметить, что в рамках программы предстоит разработать дизайн-код Мурманска – свод правил и рекомендаций по проектированию стилистически единого облика города, комфортной и безопасной городской среды. В том числе будет регламентирован внешний вид и расположение вывесок и рекламных конструкций, городской навигации, элементов благоустройства.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, программа развития административного центра Мурманской области «Наш Мурманск» доступна для ознакомления на портале Мурманской области «Открытый электронный регион».

 

 

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