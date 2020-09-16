Проект «Наша рыба» включён в «белую книгу» Федеральной антимонопольной службы

Проект Мурманской области «Наша рыба» включён в «Белую книгу» Федеральной антимонопольной службы России.

«Белая» и «чёрная» книги проконкурентных и антиконкурентных региональных практик ежегодно формируются Федеральной антимонопольной службой. В «белую книгу» попадают лучшие, по мнению ведомства, региональные инициативы, направленные на развитие конкуренции, в «чёрную» – практики, которые ограничивают конкуренцию.

Социальный проект «Наша рыба» инициирован губернатором Мурманской области Андреем Чибисом в 2019 году. Проект призван обеспечить северян широким ассортиментом качественной рыбопродукции по доступным ценам. В настоящее время продукцию можно заказать онлайн с доставкой на дом.

По мнению антимонопольного органа, реализация проекта «Наша рыба» способствует улучшению конкурентной среды на рынке розничной торговли и реализации рыбной продукции, а также способствует удовлетворению потребности жителей региона в доступных услугах.

Всего за 2019 год в «белую книгу» включено 53 примера проконкурентных актов и действий.

Как сообщает комитет по конкурентной политике Мурманской области, «Белая и чёрная книги» – проект ФАС России по развитию конкуренции, запущенный ведомством в 2014 году для внедрения лучших региональных практик и предупреждения нарушений антимонопольного законодательства.

Антимонопольное ведомство ежегодно информирует глав субъектов Российской Федерации по практикам, включенным в «белую и черную книги», обеспечивая обратную связь с регионами.