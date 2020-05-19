С 18 мая проект «Наша рыба» возобновляет работу в новом формате. В будние дни охлаждённую рыбную продукцию готовы доставлять на дом. Ранее работа выставки-ярмарки была приостановлена в связи с ограничительными мероприятиями из-за угрозы распространения коронавируса.

«Принципиально важно, что проект «Наша рыба» продолжает жить и работать. И я очень надеюсь, что в режиме доставки всё будет хорошо организовано и качественно отработано», – сказал губернатор сегодня на оперативном совещании в региональном правительстве.

На данный момент ряд поставщиков готовы предоставить широкий ассортимент рыбной продукции, самостоятельно принимать и обрабатывать заявки от северян в будние дни с 10 до 17 часов и осуществлять доставку. Как сообщают организаторы, к заказу доступны самые популярные позиции проекта «Наша рыба».