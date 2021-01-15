«Проект «Новый Мурманск» – дело чести - глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков полностью поддержал реализацию масштабного проекта «Новый Мурманск». Сегодня в Москве на полях Гайдаровского форума губернатор Андрей Чибис встретился с руководителем федерального ведомства и поделился планами по реновации промышленной территории бывшего Мурманского судоремонтного завода Морского флота. По мнению главы региона, это позволит повысить качество городской среды, раскрыть геополитический и туристический потенциал Кольского Севера.

«Это флагманский проект для развития городов. Считаю, сделать «Новый Мурманск» – дело чести. Мурманск – бесспорная столица Севера», – сказал глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.

«Инициатива правительства Мурманской области ранее получила высокую оценку Фонда развития Дальнего Востока и Арктики. Мы подписали соответствующее соглашение о готовности инвестировать в проект «Новый Мурманск». КБ «Стрелка» уже разработан первый этап концепции. И с учетом всех проработок можно говорить о том, что мы приступаем к запуску проекта, уникального не только для Мурманской области, но и Арктики в целом», – прокомментировал губернатор.

По итогам встречи стороны договорились в ближайшее время сформировать совместный план мероприятий по поэтапной реализации проекта «Новый Мурманск» в столице Заполярья.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, проект предусматривает обновление промышленной территории в областном центре. На месте судоремонтного предприятия планируется создать морскую набережную, которая охватит действующий морской вокзал и площадь перед ним, и современное общественное пространство с арктическим музеем, апарт-отелями, гастрономическим кластером. Также в едином дизайн-коде будут обновлены и благоустроены прилегающие территории, включая одну из визитных карточек города – железнодорожный вокзал.