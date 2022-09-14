Проект «Новый Мурманск» будет реализован вместе с компанией «Альтера Капитал»

Проект комплексного редевелопмента территории судоремонтного завода в Мурманске будет реализован вместе с одной из ведущих компаний в сфере девелопмента – «Альтера Капитал». Соответствующее соглашение 13 сентября было подписано на полях IX Российской недели ГЧП.

Подписантами выступили директор «КДЦ «Новый Мурманск» Светлана Панфилова и председатель совета директоров «Альтера Капитал» Кирилл Андросов.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, соглашение предполагает сотрудничество, направленное на выработку наиболее эффективных решений реализации проекта.

«Сейчас «Новый Мурманск» находится на прединвестиционной стадии, активное строительство начнется уже в следующем году. И наша задача – максимально эффективно подойти к реновации этой территории, чтобы построенные объекты принесли больше пользы и жителям, и городу. Поэтому консультационная поддержка профессионалов своего дела неоценима», – сказала директор Культурно-делового центра «Новый Мурманск», руководитель Корпорации развития Мурманской области Светлана Панфилова.

«Мы хотим помочь Мурманску сделать великолепный проект, который нужен городу. В моей компании есть экспертиза инвестиций в офисные и жилые пространства, концертные залы. Все это запроектировано на территории «Нового Мурманска». С учётом того, что мы строили уже, сдавали, привлекали инвесторов, думаю, что наш опыт может быть полезен», – прокомментировал председатель совета директоров «Альтера Капитал» Кирилл Андросов.

Фото: https://gov-murman.ru