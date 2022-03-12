Проект «Новый Мурманск» представят в Дубае на конференции «Russia: Urban Development»

В понедельник, 14 марта, на конференции «Russia: Urban Development», которая состоится в рамках деловой программы павильона России на «Экспо-2020» в Дубае, эксперты и представители отрасли обсудят, как городская среда оказывает комплексное влияние на экономику, затрагивая такие сферы, как строительство, девелопмент, технологии. В деловой сессии «Инвестиции и развитие: комфортный город как драйвер экономики» руководитель Корпорации развития Мурманской области Светлана Панфилова по ВКС представит проект «Новый Мурманск», направленный на улучшение городской среды в столице Арктики.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, конференция будет транслироваться онлайн на официальном сайте и ютуб-канале павильона России на «Экспо-2020» в Дубае. Начало в 13.30 (по мск).

Участниками конференции также станут: руководитель центра городской экономики «Стрелка» Елена Короткова (онлайн), основатель фонда коллективных инвестиций «РЕНТАВЕД» Руслан Сухий, заместитель генерального директора по развитию «Русатом Инфраструктурные решения» Госкорпорации «Росатом» Алексей Голубев, сооснователь Всероссийского Форума Живых городов и Ассоциации развития города Лев Гордон (онлайн), сооснователь архитектурного бюро «Megabudka» Артём Укропов, архитектор и руководитель бюро «ASADOV» Андрей Асадов.