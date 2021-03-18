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Мурманская область. Арктика (16+)18.03.21 16:45

Проект «Новый Мурманск» станет лицом российской Арктики

Сегодня глава администрации города Мурманска Евгений Никора принял участие в рабочем совещании по проекту «Новый Мурманск», прошедшем под председательством министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова и губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

Евгений Никора обратился к Алексею Чекункову и поддержал проект, приведя несколько аргументов. Так, уже сформирована команда, в которой вместе работают представители правительства Мурманской области во главе с губернатором, администрации города Мурманска и местного бизнеса.

— Российской Арктике нужно лицо, и кто, как не наш город-герой может стать таким лицом. К тому же Мурманск — это «Арктика рядом», это самый близкий и логистически доступный к городам-миллионникам город за Полярным кругом, — подчеркнул Евгений Никора. — Кроме того, благодаря преференциям ТОР «Столица Арктики» теперь у нас есть эффективный инструмент для привлечения инвесторов в проект «Новый Мурманск».

Также Евгений Никора напомнил, несмотря на то, что Мурманск был построен как город-порт, за всю 105-летнюю историю столицы Заполярья у мурманчан не было доступного и благоустроенного выхода к Кольскому заливу. Проект культурно-делового центра «Новый Мурманск» предусматривает объединение исторического центра города через территорию железнодорожного вокзала с набережной залива. Таким образом, проект совместит в себе туристическую, деловую инфраструктуру и позволит городу стать центром деловой активности, а также повысит его туристическую привлекательность.

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