Проект «Новый Мурманск» возглавит Светлана Панфилова

Руководитель Корпорации развития Мурманской области Светлана Панфилова возглавит проект «Новый Мурманск». Об этом губернатор Андрей Чибис сообщил сегодня на традиционном оперативном совещании в правительстве региона.

«Мы приступаем в этом году к практической реализации проекта «Новый Мурманск». Напомню, что правительством РФ одобрены первые 3,4 млрд рублей на создание инфраструктуры. С учётом масштабности проекта, принципиальности и уникальности не только для Мурманска, Мурманской области, но и в целом для арктических территорий, мною принято решение о том, что этот проект возглавит Светлана Панфилова», – сообщил Андрей Чибис.

Как пояснил глава региона, на первом этапе Светлана Панфилова останется в должности руководителя Корпорации, при этом её главной задачей будет осуществление взаимодействия с потенциальными инвесторами, которые сегодня проявляют активный интерес к проекту.

«Прошу правительство Мурманской области активно помогать в решении этой задачи, а Вам, Светлана, желаю успешной реализации проекта», – подчеркнул Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, проект «Новый Мурманск» предполагает редевелопмент территории судоремонтного завода морского флота и создание культурно-делового кластера, который станет точкой входа инвестиций, идей, площадкой для проведения международных культурно-деловых событий. Сегодня объектов подобного класса нет ни в одном арктическом регионе.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/435250/#&gid=1&pid=1