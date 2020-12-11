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Мурманская область. Арктика (16+)11.12.20 09:00

Проект областного бюджета на 2021 год и предстоящий плановый период принят в первом чтении

Вчера состоялось очередное заседание Мурманской областной Думы. Из десятка вопросов повестки дня наиболее важным был вопрос по проекту закона об областном бюджете на 2021 год и последующий период, который рассматривался в первом чтении.

Бюджет сформирован на основе 17 государственных программ, регулирующих различные сферы жизнедеятельности. Общий объём доходов в следующем году составит 82 млрд 362 млн 129,9 тысячи рублей, расходов - 86 млрд 386 млн 93,4 тысячи рублей.

В приоритете - бюджетные расходы в соответствии с задачами, поставленными в указах Президента Российской Федерации, реализация национальных проектов и программ, региональных проектов, совершенствование социальной поддержки граждан на основе применения принципов адресности и нуждаемости.

Наибольший объём расходов предусмотрен на образование, социальную политику, здравоохранение, развитие транспортной системы, современной городской среды.

Предусмотрена индексация расходов на оплату коммунальных услуг (за исключением выплат населению), мер соцподдержки отдельных категорий граждан, расходов на обеспечение бесплатным питанием в учреждениях здравоохранения, образования (в том числе в сфере культуры) и социального обслуживания. Планируются средства на компенсацию выпадающих доходов местным бюджетам в связи с поддержкой малого и среднего бизнеса.

В ходе обсуждения депутаты заострили внимание на вопросах финансовой поддержки сельскохозяйственных предприятий, некоммерческих организаций, учреждений здравоохранения.

Дума приняла проект закона об областном бюджете на 2021 год и последующий период в первом чтении.

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