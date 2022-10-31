Проект областного бюджета на 2023 год был в центре внимания на встречах губернатора области Андрея Чибиса с депутатами фракций регионального парламента

В рабочих встречах приняли участие первый заместитель губернатора области Оксана Демченко, заместители губернатора области Елена Дягилева и Владимир Евменьков.

В центре внимания был проект областного бюджета на 2023 год и последующий период.

- Проект бюджета сформирован исходя из консервативного прогноза по доходам, - подчеркнул Андрей Чибис. – Но учитывает самые важные потребности населения области. Практически 60 процентов расходов - социальные.

По словам главы региона, особый акцент в проекте главного финансового документа сделан на здравоохранении:

- В области продолжится модернизация первичного звена здравоохранения, реконструкция онкодиспасера, предусмотрены средства на оказание высокотехнологичной помощи. Отдельный блок – цифровизация здравоохранения, значительно облегчающая жителям оказание медицинских услуг.

Депутаты отметили, что, несмотря на консервативность бюджета, в регионе сохранены программы по привлечению кадров в здравоохранении. Говорили и о возможности дополнительной поддержки стажёров-медиков в Мурманской области, а также расширении проекта «медицинские шатлы» на другие муниципальные образования, возможность которого, по словам главы региона, уже обсуждается.

Подчеркивалось, что немалая часть расходов предусмотрена на образование. В бюджете следующего года учтено увеличение стоимости питания школьников, ремонт трёх школ, строительство двух школ в Мурманске, решение вопросов безопасности учебных заведений.

Областные законодатели заострили внимание на вопросах модернизации уличной дорожной сети, возможности компенсации арендной платы за жильё медицинским работникам, поддержки общественных организаций и ряд других.

- Над проектом закона об областном бюджете шла совместная работа депутатов и органов исполнительной власти, - пояснил глава регионального парламента Сергей Дубовой. - Сегодня озвучены наиболее важные вопросы, которые могут быть учтены в проекте бюджете или при его очередной корректировке.

Планируется, что проект главного финансового документы области на следующий год будет внесён 1 ноября.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/25892/