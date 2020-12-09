Проект областного бюджета на трёхлетний период рассмотрели на заседании комитета Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам

Руководитель Министерства финансов региона Михаил Селезнев представил проект закона «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» перед профильным комитетом регионального парламента.

В заседании приняли участие члены регионального правительства и руководители профильных ведомств, представители Контрольно-счётной палаты Мурманской области и Управления федеральной налоговой службы по Мурманской области.

На заседании под председательством Бориса Пищулина депутаты, входящие в комитет по бюджету, финансам и налогам предварительно рассмотрели законопроект «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, внесенный в Мурманскую областную Думу 16 ноября 2020 года.

В течение первой недели декабря указанный законопроект обсуждался в региональном парламенте в ходе заседаний 8 комитетов Мурманской областной Думы, где были рассмотрены 17 государственных программ, ставших основой для формирования проекта областного бюджета на предстоящие три года, а также расходы по направлениям непрограммной деятельности.

Как сообщает региональное Министерство финансов, проект закона рекомендован к принятию депутатами Мурманской областной Думы в первом чтении на заседании 10 декабря 2020 года.