Проект обновления школы, подготовленный мурманскими студентами, отметили на федеральном уровне

На Международной выставке-форуме «Россия» студенты из объединения Мурманского арктического университета «Модернизм» участвуют в мастерской «Школа мечты» – акселераторе проектов.

Будущие дизайнеры Ангелина Зайкова, Анжелика Бондаренко и руководитель объединения, преподаватель МАУ Елена Феденева вместе с представителями из разных регионов России работают над дизайн-проектами школьных пространств вместе с лучшими экспертами.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, на обучении заполярная команда представила проект по обновлению Молочненской средней школы. Ранее шесть студентов университета провели исследование учреждения в соответствии с методикой, рекомендованной организаторами проекта, и создали эскизные проекты пространств: входной группы, коридора, кабинетов информатики, физики, ОБЖ, биологии, литературной гостиной, рекреации с ростовыми шахматами и центра детских инициатив.

Проект мурманских студентов был отмечен за лучшее решение кабинета ОБЖ в номинации «За идею дизайнерского решения кабинетов». В этом году в корпусе Молочненской средней школы в рамках президентской программы будет выполнен капитальный ремонт, при проведении работ будут учтены предложения начинающих дизайнеров.

Фото: https://gov-murman.ru