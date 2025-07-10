Проект обновленной стратегии развития Арктической зоны РФ, проработанный с учётом предложений научно-экспертного сообщества, был представлен к обсуждению комиссии Госсовета

Под председательством губернатора Мурманской области Андрея Чибиса 9 июля в Москве состоялось заседание комиссии Государственного совета РФ по направлению «Северный морской путь и Арктика». Участники обсудили предложения по доработке актуализированной редакции стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года.

Также был рассмотрен вопрос о разработке финансово-экономической модели Северного морского пути и Трансарктического транспортного коридора. Проработка этих тем ведётся в рамках исполнения поручений Президента Российской Федерации Владимира Путина, данных по итогам Международного арктического форума.

Проект обновленной стратегии, проработанный с учётом предложений научно-экспертного сообщества, был представлен к обсуждению комиссии. Как подчеркнул в своём выступлении председатель комиссии, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, важно, чтобы ключевой стратегический документ по развитию Арктики отвечал текущим вызовам – прежде всего экономическим и геополитическим, а также отражал реальное положение дел с учётом внешнеполитических изменений. Документ должен быть рассчитан не на 10 лет, а на 25 лет, что диктуется особенностями инфраструктурного развития макрорегиона.

«Мы обсуждаем, как будет развиваться Российская Арктика на ближайшую перспективу – как минимум до 2050 года. Стратегия должна быть подготовлена детально, с набором подходов к решению широкого спектра вопросов, а инструментом реализации обновленной стратегии должен стать комплексный проект по развитию Арктики и Трансарктического транспортного коридора. Такое поручение сформулировано президентом. Подчеркну, эти инициативы выработаны на площадке нашей комиссии Госсовета, и мы продолжаем системную работу. Обновленная редакция стратегии – это основа, которая будет доработана с учётом предложений членов комиссии и её экспертного совета. Наша общая задача – обеспечить отработку и учёт предложений, а также согласование стратегии с поручением президента, а именно, включение в документ вопросов развития Трансарктического транспортного коридора, и в частности, Севморпути. Развитие Арктики и ТТК неразрывно связаны, и наша задача рассматривать их вместе как единое целое», – отметил губернатор.

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков также подчеркнул, что логика управления Арктической зоной основана на системном подходе и базируется на ключевых приоритетах, отражающих долгосрочные интересы России в этом макрорегионе.

«Это рациональное развитие ресурсной базы и глубокой переработки – с соблюдением экологических стандартов, ускоренное развитие СМП как международного транспортного коридора глобального значения, реновация ключевых опорных населённых пунктов, защита исконной среды обитания и традиционного уклада коренных и малочисленных народов Севера, экологическая безопасность и адаптация к климатическим изменениям», – перечислил глава Минвостокразвития России.

Необходимость включения потенциала всей страны в развитие Арктической зоны как приоритетного макрорегиона Российской Федерации отметил начальник управления Президента Российской Федерации по вопросам национальной морской политики Сергей Вахруков.

«Новая стратегия должна отталкиваться, в первую очередь, от базового инфраструктурного проекта – Трансарктического транспортного коридора. А он выходит за пределы Арктики, это принципиально важно. Это и Санкт-Петербург, и Калининград, и Владивосток. По сути, развитие Арктики – это симбиоз. Важно отразить, как другие регионы могут участвовать в этом процессе. Кроме того, в новом документе необходимо подчеркнуть значимость военной, экономической и энергетической безопасности. Также в приоритете – двигать вперед науку Арктики, фундаментальные и прикладные исследования во многих направлениях, активно подключая науку «с материка»», – прокомментировал он.

В части формирования эффективной финансово-экономической и оптимальной организационной модели Трансарктического транспортного коридора зафиксирован важный аспект: для того, чтобы обеспечить устойчивый рост грузопотока ТТК в ближайшие десятилетия, крайне важно уже сейчас расширять геологоразведку и запускать новые проекты по добыче полезных ископаемых на территории АЗРФ, логистика которых будет задействовать инфраструктуру ТТК.

В заключение губернатор и председатель комиссии Андрей Чибис поблагодарил участников за вовлеченность, глубокую проработку проекта обновляемой стратегии и ценные комментарии, данные в ходе заседания.

«Арктику и ТТК мы точно будем развивать — это вопрос безопасности нашей страны. Это глобальная, непростая, многоаспектная задача. С учётом изложенного сегодня, продолжим работу по обновлению стратегии, с точки зрения инструментов, механизмов. И с этой позицией будем и далее двигаться на разных площадках, в том числе выйдем и на руководство страны», – отметил глава региона.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/550143/#&gid=1&pid=2