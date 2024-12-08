Проект «От родника до океана. Маяки» Единого волонтёрского центра Мурманской области стал победителем международной премии «Мы вместе»
Волонтёрский проект «От родника до океана. Маяки» по благоустройству навигационных сооружений Кольского полуострова победил в главной добровольческой премии страны #МЫВМЕСТЕ в номинации «Территория для жизни». Проект набрал наибольшее количество голосов по результатам народного голосования и получил наивысшую оценку экспертного жюри.
На торжественной церемонии награду руководителю Единого волонтёрского центра Евгении Чибис вручил генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров.
«От родника до океана» объединяет волонтёров со всей Мурманской области и других регионов. И для нас сегодня большая честь – быть в числе лучших с добровольцами, спасающими жизни. Наш проект подчеркивает, что волонтёры, за какое дело бы они не брались, – это люди-маяки, которые добрыми делами освещают путь другим», – поблагодарила Евгения Чибис.
Кроме того, ранее на форуме #МЫВМЕСТЕ стало известно, что Мурманская область заняла третье место по развитию добровольческой деятельности среди регионов численностью населения до 1 млн человек. Также в числе награждённых – Центр гражданского и патриотического воспитания молодёжи ЗАТО Александровск и Центр поддержки молодёжных и добровольческих инициатив города Полярные Зори.
Как отмечает региональное Министерство информационной политики, на полях форума Единый волонтёрский центр также представил фильм о мурманских волонтёрах и анонсировал следующую экспедицию в рамках проекта «От родника до океана. Маяки» летом 2025 года. Она пройдёт на полуострове Рыбачий в Мурманской области – добровольцы возьмутся за благоустройство Вайдагубского маяка.
Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ – ключевое событие в сфере добровольчества, благотворительности и НКО в России и мире, площадка формирования культуры взаимопомощи и неравнодушия.
Фото: https://gov-murman.ru/info/news/