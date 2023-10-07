Проект-партнёр ЦПГИ «Книги на русском. Жители Мурманской области – школьным библиотекам ЛНР» продолжает свою работу

За прошедший месяц к сбору книг в рамках реализации проекта «Книги на русском. Жители Мурманской области – школьным библиотекам ЛНР» присоединились Мурманская областная научная библиотека, Мурманский городской совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов, а так же общество пенсионеров и инвалидов Ленинского административного округа города Мурманска, Ленинская окружная общественная организация Всероссийского общества инвалидов, Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой, Министерство юстиции Мурманской области, Дом молодёжи города Мурманска.

Общую координацию по сбору и хранению книг обеспечивает Региональный исполнительный комитет Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия».

«О проекте знает уже очень много неравнодушных людей, которые несут книги в пункты сбора, наша задача – помочь тем, кто не может довезти книги до этих пунктов, а также ускорить процесс сбора. Для этого мы раз в неделю с волонтёрами объезжаем такие организации и затем привозим книги в пункт временного хранения – сейчас он находится в Доме молодёжи, откуда затем они будут вывезены на общий склад и потом упакованы и отправлены в Луганск», – рассказал региональный координатор Центра поддержки гражданских инициатив сторонников партии, депутат Мурманской областной Думы Герман Иванов.

Напомним, проект «Книги на русском. Жители Мурманской области – школьным библиотекам ЛНР» инициирован Мурманским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» и является партнёром Центра поддержки гражданских инициатив сторонников «Единой России». По итогам второго конкурса 2023 года Президентского фонда культурных интуитивно он признан победителем в рамках тематического направления «Мы вместе. Проекты, направленные на интеграцию Донбасса и освобожденных территорий в единое культурно-образовательное, просветительское и цивилизационное пространство».

Фото: https://murmansk.er.ru/activity/news/k-proektu-knigi-na-russkom-prisoedinyayutsya-novye-uchastniki