Из глубин веков и до наших дней: в Риме вновь открылся дворец Тиберия, которому уже 2000 лет, а израильский сапожник в третьем поколении сохраняет традиционное ремесло своей семьиВ этом году марафон губернаторских новогодних ёлок планируют начать в Мурманской области 14 декабря
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)07.10.23 10:00

Проект-партнёр ЦПГИ «Книги на русском. Жители Мурманской области – школьным библиотекам ЛНР» продолжает свою работу

За прошедший месяц к сбору книг в рамках реализации проекта «Книги на русском. Жители Мурманской области – школьным библиотекам ЛНР» присоединились Мурманская областная научная библиотека, Мурманский городской совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов, а так же общество пенсионеров и инвалидов Ленинского административного округа города Мурманска, Ленинская окружная общественная организация Всероссийского общества инвалидов, Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой, Министерство юстиции Мурманской области, Дом молодёжи города Мурманска.

Общую координацию по сбору и хранению книг обеспечивает Региональный исполнительный комитет Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия».

«О проекте знает уже очень много неравнодушных людей, которые несут книги в пункты сбора, наша задача – помочь тем, кто не может довезти книги до этих пунктов, а также ускорить процесс сбора. Для этого мы раз в неделю с волонтёрами объезжаем такие организации и затем привозим книги в пункт временного хранения – сейчас он находится в Доме молодёжи, откуда затем они будут вывезены на общий склад и потом упакованы и отправлены в Луганск», – рассказал региональный координатор Центра поддержки гражданских инициатив сторонников партии, депутат Мурманской областной Думы Герман Иванов.

Напомним, проект «Книги на русском. Жители Мурманской области – школьным библиотекам ЛНР» инициирован Мурманским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» и является партнёром Центра поддержки гражданских инициатив сторонников «Единой России». По итогам второго конкурса 2023 года Президентского фонда культурных интуитивно он признан победителем в рамках тематического направления «Мы вместе. Проекты, направленные на интеграцию Донбасса и освобожденных территорий в единое культурно-образовательное, просветительское и цивилизационное пространство».

 

Фото: https://murmansk.er.ru/activity/news/k-proektu-knigi-na-russkom-prisoedinyayutsya-novye-uchastniki

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Людей нет: итоги девяти месяцев в судостроительной отрасли страны
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Кардиохирурги Манолис Чармадов и Сергей Штольдер: об основных причинах кардиальных проблем человека, или О холестерине, атеросклерозе и образе жизниМурманская областная Дума: ПЕРВОЕ ОСЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕМурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯ
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г. и Метелева (Бурак) А. А., заместитель советник директора МБОУ КШМ.
05.10.23 21:00
Добрый вечер, педагоги, учителя-предметники и жители города-героя. От своего имени и имени всего прославленного коллектива МБОУ Кадетской школы города Мурманска поздравляем учителя ИКТ Вячеслава Алекс
Комментарий к новости:В областном центре подвели итоги конкурса «Учитель города Мурманска 2023»
Бурак (Смирнова) Ю. Г. и Метелева (Бурак) А. А., заместитель советник директора МБОУ КШМ.
26.09.23 16:02
Здравствуйте, мурманчане и коллеги по работе и общей борьбе! От себя лично (матери и дочери), всего коллектива учителей-предметников МБОУ КШМ, работников бюджетной сферы МО говорим спасибо за повышени
Комментарий к новости:Зарплаты бюджетникам в Мурманской области повысят на 5,5%
Османова Нурижат Алиловна
24.09.23 09:15
Доброе утро всем. Кто это придумал и запустил - хочу сказать спасибо огромное. Очень хорошая идея для российских детей-школьников.... Мы любим Россию, мы любим и ценим человеческую жизнь, мы всегда в
Комментарий к новости:В 15 мурманских школах открылись «Парты Героев»
-Правовая консультация (18+)Изменения в воинском учёте: о чём надо знать работникам
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30«Барышня-крестьянка». Художественный фильм (0+)16:30«Воры в законе». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Госжилстройнадзор помог жильцам дома в Мурманске вернуть более 200 тысяч рублей-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочил на 1,22 рубля, доллар окреп на 81 копейку-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №2 Кольской АЭС досрочно завершился ремонт с элементами модернизации-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 9 октября-PRO Нефть и газ (18+)Завершена установка ОГТ первой линии «Арктик СПГ 2» на Гыдане-PRO Законы (18+)От денежного довольствия и пенсии военных до маркировки пива: законы, вступающие в силу в октябре
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика