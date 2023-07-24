Проект-партнёр ЦПГИ «Маскировка Мурманск для СВОих» продолжает свою работу даже летом

В летний период региональный добровольческий проект «Маскировка Мурманск для СВОих» продолжает обеспечивать маскировочными изделиями боевые части и соединения, находящихся в зоне проведения специальной военной операции.

В апреле 2023 года проект стал партнёром Центра поддержки гражданских инициатив сторонников партии «Единая Россия», а в мае 2023 года по итогам Конкурса на соискание грантов в форме субсидий из областного бюджета на реализацию молодёжных социально значимых проектов и программ признан победителем и получил финансирование на реализацию своих мероприятий до конца года.

«На минувшей неделе мы передали в региональный исполнительный комитет ещё более 260 квадратных метров маскировочных изделий. Несмотря на период отпусков, мы не снижаем темпов, поскольку понимаем, насколько высока востребованность наших изделий на фронте», – рассказала координатор проекта «Маскировка Мурманск для СВОих», депутат Мурманской областной Думы Лена Лукичёва.

Всего за несколько месяцев существования проекта добровольцы передали уже более тысячи квадратных метров маскировочных сетей.

Фото: https://murmansk.er.ru/activity/news/dobrovolcheskij-proekt-peredal-bojcam-bolee-tysyachi-kvadratnyh-metrov-maskirovochnyh-setej