Проект-партнёр ЦПГИ «Маскировка Мурманск для СВОих» стал победителем конкурса грантов молодёжных социально значимых проектов

Проект до конца 2023 года будет получать поддержку из областного бюджета.

По итогам конкурса на соискание грантов в форме субсидий из областного бюджета на реализацию молодёжных социально значимых проектов и программ добровольческий проект «Маскировка Мурманск для СВОих» признан победителем и получит финансирование на реализацию своих мероприятий.

Основная задача проекта – силами молодых добровольцев города Мурманска и Мурманской области вручную изготавливать маскировочные сети, которые затем передаются в боевые подразделения, находящиеся в зоне проведения Специальной военной операции.

«Мы очень рады, что члены конкурсной комиссии дали такую высокую оценку нашему проекту. Победа далась нам непросто – для участия необходимо провести серьёзную работу, конкуренция высокая. Конечно, это финансирование значительно облегчит выполнение стоящих перед нами задач, в частности, на эти деньги мы закупим маскировочное полотно», – поделились авторы проекта «Маскировка Мурманск для СВОих» Артур Хисматуллин и Анастасия Хромова.

«Для нас очень важно, что проект реализуется исключительно силами добровольцев, но без организации какого-либо сбора добровольных пожертвований жителей региона. Именно поэтому для нас было значимо получить финансирование через грант, и мы предложили ребятам принять участие в конкурсе, который проводит комитет молодёжной политики. От участников наших мероприятий требуется только свободное время и желание помочь – мы готовы обучить всех. Группы наших добровольцев есть не только в Мурманске, но и в Североморске, Североморске-3, Сафоново, Кандалакше, Заполярном и Спутнике», – рассказала координатор проекта «Маскировка Мурманск для СВОих», депутат Мурманской областной Думы (фракция «Единая Россия») Лена Лукичёва.

Обо всех новостях, связанных с проектом, можно узнать в официальном сообществе в социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/murmansk_maskirovka_svo

Фото: https://murmansk.er.ru/activity/news/proekt-partnyor-cpgi-maskirovka-murmansk-dlya-svoih-stal-pobeditelem-konkursa-grantov-molodezhnyh-socialno-znachimyh-proektov