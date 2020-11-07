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Мурманская область. Арктика (16+)07.11.20 14:00

Проект перезагрузки МГТУ вошёл в топ-лист самых перспективных инициатив форума «Сильные идеи для нового времени»

Организаторы форума «Сильные идеи для нового времени» представили финальный список 300 наиболее перспективных идей. В него вошел проект губернатора Андрея Чибиса «Мурманский государственный технический университет – кадры будущего для экономики Мурманской области», ранее прошедший в топ-1000.

Инициатива главы региона заняла 9 место среди более 2300 идей темы «Новые компетенции». В рейтинге народного голосования за 13 дней проект получил более 1500 голосов. К идее проявили интерес 25 регионов страны.

Проект развития МГТУ направлен на подготовку конкурентоспособных специалистов, способных реализовывать национальные и международные проекты в Арктике. Также инициатива предполагает трансформацию мореходки в глобальный университет с международной кооперацией и исследователями мирового уровня. В задачи проекта входит и создание среды для формирования, развития и реализации инноваций и технологий для решения глобальных вызовов Арктики.

Среди идей-лидеров по рейтингу общественной поддержки по направлению «Новое городское развитие» и проект «Реновация портовых территорий и новая городская среда Арктики». В этой группе финального топ-листа инициатива заняла 18 место по итогам народного голосования за 12 дней. Основная цель проекта – реновация портовых территорий в Мурманске и создание на них уникального городского пространства и международного культурно-делового центра для реализации геополитического и культурного потенциала региона.

Также на поддержку Агентства стратегических инициатив претендовал проект «Возрождение арктических поселков». Инициатива ранее попала в топ-1000 экспертного отбора, но не вошла в финальный список.

Напомним, форум «Сильные идеи для нового времени» пройдет 11-12 ноября. Его организаторами выступают Агентство стратегических инициатив и фонд «Росконгресс». Проекты-победители смогут рассчитывать на коммуникационную, административную, рекламную, экспертную и другую поддержку от АСИ и его партнеров.

Для справки:

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, финальный список 300 идей сформирован из трех групп. В первую вошли предложения, отобранные с учетом мнения региональных, федеральных и международных экспертов из числа идей, прошедших ранее в топ-1000. Вторая группа – это идеи – лидеры по рейтингу общественной поддержки среди всех треков на крауд-платформе idea.asi.ru. Третья группа – инициативы, которые Агентство стратегических инициатив планирует включать в собственные планы работы, в том числе в стратегию АСИ.

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Сергей
03.11.20 08:01
ЧУШЬ ПОЛНАЯ! ВСЕ УЙДЕТ ИЗ РЕГИОНА В МОСКВУ. ЗДЕСЬ ВСЕ РАБОТАЕТ НА СТОЛИЦУ НАШЕЙ РОДИНЫ. КАК НЕ ЕЛИ ТАК И НЕ ПОКУШАЕМ. А ИМ ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!!! РАЗГОВОРОВ МНОГО А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ!!!
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