Проект по газификации Мурманской области предусматривает строительство магистрального газопровода протяженностью 843 км

В рамках заседания регионального правительства заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова доложила о реализации ряда промышленных проектов на территории региона. Один из важнейших – проект по газификации Мурманской области, который поможет не только снизить уровень мазутозависимости, но и даст старт для множества новых инвестиционных проектов, направленных на развитие и модернизацию производственных мощностей.

Проект магистрального газопровода «Волхов-Мурманск» предусматривает строительство газопровода протяженностью 843 км, 455 из которых пройдут по территории Мурманской области. Помимо основного магистрального газопровода, проект предусматривает строительство на территории региона 15 газораспределительных станций и газопроводов-отводов, а также двух комплексов по сжижению природного газа.

«На сегодняшний день уже проведён ряд совещаний с представителями группы компаний «Газпром». В ходе совещаний были рассмотрены проблемные вопросы, связанные с прохождением потенциальной трассы газопровода, и был представлен план-график реализации инвестиционного проекта по его строительству, состоялось первое заедание рабочей группы по газификации Мурманской области и подписано соглашение по реализации проекта с «Газпромом». На данный момент ведутся активные работы по трассировке газопровода.

Правительство Мурманской области старается оказывать максимальное взаимодействие группе компаний «Газпром» в этом вопросе, проводятся регулярные совместные совещания, а профильные министерства активно помогают решать точечные вопросы по дислокации каждого конкретного участка магистрального газопровода», - отметила заместитель губернатора Ольга Кузнецова.

Промышленные предприятия региона реализуют программы, направленные на развитие в различных сферах. В рамках модернизации производства проводится обновление инфраструктуры и оборудования. В части природоохранного направления на предприятиях реализованы меры по сокращению выбросов, снижения нагрузки на водные ресурсы и другие.

Для промышленных предприятий работает комплекс региональных мер поддержи. Среди них – поддержка инвестиционной деятельности приоритетных и стратегических проектов Мурманской области в форме налоговых льгот и возможности получения земельных участков без торгов, мера реализуется с 2011 года.

В целях содействия промышленности региона запущен механизм инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций. Первым получателем данной меры поддержки стал Ковдорский горно-обогатительный комбинат с объеёом инвестиций, превышающим 100 млрд рублей.

Ещё одним из серьезных инструментов поддержки инвестиционной активности, применяемых в Мурманской области, является соглашение о защите и поощрении капиталовложений, которое даёт право инвестору стабилизировать налоговые и иные условия при реализации инвестиционного проекта. Соглашения о защите и поощрении капиталовложений подписаны уже с тремя организациями промышленности.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, на территории Мурманской области также действует два преференциальных режима. Один из них – территория опережающего социально-экономического развития «Столица Арктики». В границы ТОР включены крупнейшие инвестиционные проекты региона и на постоянной основе проводится работа по расширению границ ТОР и привлечению новых инвесторов.

Помимо этого, на территории Мурманской области действует преференциальный режим Арктической зоны Российской Федерации. На сегодняшний день Мурманская область остается лидером по количеству резидентов АЗРФ. Из 206 резидентов порядка 15% из реализуемых проектов относятся к сфере промышленного производства.