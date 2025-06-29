Проект по обновлению системы теплоснабжения Умбы в Мурманской области вошёл в топ на Евразийском экономическом форуме
На полях Евразийского экономического форума в столице Республики Беларусь состоялось награждение финалистов третьего международного климатического конкурса «Зелёная Евразия», в котором участвовали заявки из 16 стран со всего мира, включая Индию, Китай и ЮАР.
На конкурс, который проводится Евразийской экономической комиссией и Агентством стратегических инициатив, были представлены проекты в области климатических технологий, устойчивого развития и цифровых решений, способствующих экологической трансформации экономики.
Второе место в номинации Устойчивая энергетика занял проект по модернизации системы теплоснабжения Умбы в Мурманской области, реализуемый ООО «Тепло Людям. Умба» (входит в состав АО «БИОЭНЕРГО»).
Как сообщает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, в 2020-2021 годах в рамках концессионного соглашения в Умбе взамен мазутных и электрических котельных построены и введены в эксплуатацию 4 биотопливные котельные суммарной установленной мощностью 25,25 МВт, работающие на торфе, щепе и древесных пеллетах.
Помимо эффекта, полученного от обновления системы теплоснабжения, и экономии денежных средств от перехода на местные виды топлива по сравнению с привозным мазутом, проект является климатическим, сокращая выбросы парниковых газов в размере 6 тыс. тонн СО2/год.
Совместно с правительством Мурманской области АО «БИОЭНЕРГО» реализует и другие проекты в регионе.
Так, ООО «Тепло Людям. Кандалакша» продолжает строительство в населенном пункте 25 километр ж/д Мончегорск-Оленья новой котельной, работающей на щепе, взамен устаревшей угольной. Проект предусматривает сокращение выбросов парниковых газов в объёме 1 тысячи тонн СО2/год.
Проводимая работа отвечает целям и задачам стратегического плана развития региона «На Севере – жить!», разработанного по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.
Фото: https://gov-murman.ru/info/news/549453/#&gid=1&pid=1