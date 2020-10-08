Проект по созданию первого в Заполярье культурного хаба получил грант 1,3 млн рублей на форуме «Таврида»

Команда архитекторов из Мурманской области выиграла федеральный грант 1,3 млн рублей на реализацию проекта «Контейнер Холл». Итоги конкурса молодежных инициатив подвели на всероссийском форуме «Таврида» 6 октября в Крыму. Кроме того, проект мурманчан признан лучшим по итогам народного голосования.

В Мурманске появится первый культурный хаб – пространство для воплощения интересных идей и взаимодействия творческой молодежи. Объект будет состоять из девяти морских контейнеров с различным функционалом, предусмотрено открытие кафе, магазина. Получившиеся модули образуют замкнутое пространство, в котором также расположится трибуна, сцена и открытый кинотеатр.

«При реализации проекта мы будем использовать материалы, связанные с промышленной морской тематикой, – рыболовные сети, части лодок и корабельные тросы. На данный момент заключено соглашение на получение контейнеров, разработан дизайн-проект, завершается работа по созданию объектов внутреннего наполнения», – рассказала автор проекта, специалист АНО «Центр городского развития Мурманской области» Екатерина Агеенко.

Более полусотни резидентов уже готовы реализовать собственные идеи на новой площадке. Сформирован подробный план мероприятий на 2020-2021 годы. Так, например, планируется провести фестивали Полярного дня и ледяных скульптур, уличные кинопоказы, выставку графики и живописи молодых художников «Море».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, форум молодых деятелей искусства «Таврида» проходил с июля по октябрь в Республике Крым и объединил творческих людей от 18 до 35 лет по направлениям: индустрия моды, литература и медиа, классическая музыка, региональная привлекательность и арт-академия, народная культура и хореографическое искусство, дизайн и архитектура, театр и кино.