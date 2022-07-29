Предпенсионер – это звучит тревожно! Какие льготы они могут получить, а также кем хотят работать – отвечает hh.ruБолее 29 млн рублей дополнительно выделено для организации оздоровления и лечения льготных категорий северян
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)29.07.22 11:30

Проект по строительству ветропарка «Кольская ВЭС» в высокой стадии готовности

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис вчера провёл рабочую встречу по вопросу реализации инвестиционного проекта «Строительство и последующая эксплуатация ветропарка «Кольская ВЭС» с генеральным директором ПАО «Энел Россия» Жанной Седовой.

«Важно, что даже несмотря на санкции проект успешно реализуется. 200 мегаватт чистой энергии позволит сократить антропогенную нагрузку на окружающую среду. Со своей стороны, мы оказываем всю необходимую поддержку, в том числе предоставляем налоговые преференции. Кроме того, ветропарк стал точкой притяжение туристов», – отметил Андрей Чибис.

В июне 2017 года ПАО «Энел Россия» по результатам тендера получило право на создание объекта ветрогенерации установленной мощностью 200,97 МВт на территории Мурманской области.

«Реализация проекта строительства Кольского вертопарка, крупнейшего за Полярным кругом, является стратегической задачей ПАО «Энел Россия». Мы в полном объёме сохраняем ранее взятые на себя обязательства по данному проекту и находимся на завершающей стадии процесса монтажа ветроэнергоустановок, параллельно с проведением пуско-наладочных работ на энергетическом оборудовании», – сообщила генеральный директор ПАО «Энел Россия».

Жанна Седова поблагодарила главу региона и областное правительство за оказанную поддержку.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, проект строительства ветропарка «Кольская ВЭС» направлен на решение нескольких задач Стратегий социально-экономического развития Мурманской области до 2020 года и до 2025 года, а именно устранение энергетических барьеров социально-экономического развития региона и повышение энергоэффективности экономики. Также ожидается положительный эффект для формирования благоприятного инвестиционного климата.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Спрос на продавцов и кассиров за 10 лет вырос в 11 раз
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Людмила
07.07.22 14:20
Добрый день А где пакет документов, как записаться на приём? *** Подробности можно узнать по ссылке: https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/news/murmanskaya-oblast-arktika-16/2022/07/06/nachalsya-prie
Комментарий к новости:С 5 июля северяне смогут подать заявку на участие в программе «Свой дом в Арктике»
Инга
23.06.22 20:50
Как можно получить открытку, если ты из далека?
Комментарий к новости:Почта России бесплатно доставит открытки с видами Териберки с Арктического фестиваля в июле
STariK
14.06.22 09:13
Ведь этот дом КАПИТАЛЬНО ремонтировали при мэре Найденове. Ладно с покраской, а что с крышей произошло за это время? Она новая!
Комментарий к новости:Капитальный ремонт объекта культурного наследия - жилой дом на проспекте Ленина, 80 в Мурманске возобновлён
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)
-PRO Деньги (16+)44% работодателей индексировали зарплату персонала в течение последнего полугодия-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочил на 1,35 рубля, доллар укрепился почти на 1,11 рубля-PRO Энергетику (18+)20 работников КАЭС удостоены награды «Лидер ПСР» за высокие достижения в области внедрения и развития производственной системы «Росатом» (ПСР)-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 29 июля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)За «Душу России» - 500 тысяч рублей
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Предпенсионер – это звучит тревожно! Какие льготы они могут получить, а также кем хотят работать – отвечает hh.ru
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика