Проект по строительству ветропарка «Кольская ВЭС» в высокой стадии готовности

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис вчера провёл рабочую встречу по вопросу реализации инвестиционного проекта «Строительство и последующая эксплуатация ветропарка «Кольская ВЭС» с генеральным директором ПАО «Энел Россия» Жанной Седовой.

«Важно, что даже несмотря на санкции проект успешно реализуется. 200 мегаватт чистой энергии позволит сократить антропогенную нагрузку на окружающую среду. Со своей стороны, мы оказываем всю необходимую поддержку, в том числе предоставляем налоговые преференции. Кроме того, ветропарк стал точкой притяжение туристов», – отметил Андрей Чибис.

В июне 2017 года ПАО «Энел Россия» по результатам тендера получило право на создание объекта ветрогенерации установленной мощностью 200,97 МВт на территории Мурманской области.

«Реализация проекта строительства Кольского вертопарка, крупнейшего за Полярным кругом, является стратегической задачей ПАО «Энел Россия». Мы в полном объёме сохраняем ранее взятые на себя обязательства по данному проекту и находимся на завершающей стадии процесса монтажа ветроэнергоустановок, параллельно с проведением пуско-наладочных работ на энергетическом оборудовании», – сообщила генеральный директор ПАО «Энел Россия».

Жанна Седова поблагодарила главу региона и областное правительство за оказанную поддержку.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, проект строительства ветропарка «Кольская ВЭС» направлен на решение нескольких задач Стратегий социально-экономического развития Мурманской области до 2020 года и до 2025 года, а именно устранение энергетических барьеров социально-экономического развития региона и повышение энергоэффективности экономики. Также ожидается положительный эффект для формирования благоприятного инвестиционного климата.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/