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Мурманская область. Арктика (16+)10.11.20 15:30

Проект порта «Лавна» может быть пересмотрен – Минтранс России

Инвесторы рассматривают возможность диверсификации грузовой базы для терминала «Лавна», строящегося в Мурманской области. Об этом в ходе организованного «ПортНьюс» круглого стола «Системные проблемы морского и речного транспорта через призму COVID-19» сообщил заместитель министра транспорта России Юрий Цветков. По его словам, пересмотр проекта связан с плохой рыночной конъюнктурой на рынке угля на западном направлении.

Он также отметил, что Комплексный план развития магистральной транспортной инфраструктуры (КПМИ) является «живым документом», в который могут вноситься коррективы в зависимости от складывающейся конъюнктуры. При этом 75% средств на реализацию проектов, предусмотренных планом в части морских портов, финансируются за счёт частных инвесторов.

Напомним, проект строительства комплекса перегрузки угля «Лавна» в морском порту «Мурманск» включен в Госпрограмму «Развития транспортной системы России», Стратегию развития железнодорожного транспорта, Транспортную стратегию РФ и «Комплексный план модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры».

Условия концессионного соглашения на финансирование проекта строительства порта «Лавна» утверждены правительством Российской Федерации 1 октября 2018 года. В рамках концессионного соглашения предусмотрено строительство угольного терминала, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры на восточном берегу и строительство новой железнодорожной инфраструктуры на западном берегу Кольского залива.

Угольный перевалочный комплекс «Лавна» станет одним из самых высокотехнологичных морских терминалов в стране. Проект предусматривает специализированную технологию, позволяющую минимизировать экологическое воздействие на окружающую среду. В порту будет построена закрытая конвейерная система транспортировки угля, аспирационная система и система пылеподавления на всех узлах пересыпки, а также система орошения на складе угля.

Глубоководный причал длиной 660 метров будет способен принимать одновременно два крупнотоннажных балкера дедвейтом от 20 до 150 тысяч тонн. Кольский залив не замерзает, поэтому терминал Лавна будет работать круглогодично без привлечения ледоколов.

В целом инвестиции в проект комплексного развития транспортного узла составляют более 130 млрд рублей, вложения в создание терминала «Лавна» - 34 млрд рублей.

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