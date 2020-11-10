Проект порта «Лавна» может быть пересмотрен – Минтранс России
Инвесторы рассматривают возможность диверсификации грузовой базы для терминала «Лавна», строящегося в Мурманской области. Об этом в ходе организованного «ПортНьюс» круглого стола «Системные проблемы морского и речного транспорта через призму COVID-19» сообщил заместитель министра транспорта России Юрий Цветков. По его словам, пересмотр проекта связан с плохой рыночной конъюнктурой на рынке угля на западном направлении.
Он также отметил, что Комплексный план развития магистральной транспортной инфраструктуры (КПМИ) является «живым документом», в который могут вноситься коррективы в зависимости от складывающейся конъюнктуры. При этом 75% средств на реализацию проектов, предусмотренных планом в части морских портов, финансируются за счёт частных инвесторов.
Напомним, проект строительства комплекса перегрузки угля «Лавна» в морском порту «Мурманск» включен в Госпрограмму «Развития транспортной системы России», Стратегию развития железнодорожного транспорта, Транспортную стратегию РФ и «Комплексный план модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры».
Условия концессионного соглашения на финансирование проекта строительства порта «Лавна» утверждены правительством Российской Федерации 1 октября 2018 года. В рамках концессионного соглашения предусмотрено строительство угольного терминала, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры на восточном берегу и строительство новой железнодорожной инфраструктуры на западном берегу Кольского залива.
Угольный перевалочный комплекс «Лавна» станет одним из самых высокотехнологичных морских терминалов в стране. Проект предусматривает специализированную технологию, позволяющую минимизировать экологическое воздействие на окружающую среду. В порту будет построена закрытая конвейерная система транспортировки угля, аспирационная система и система пылеподавления на всех узлах пересыпки, а также система орошения на складе угля.
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В целом инвестиции в проект комплексного развития транспортного узла составляют более 130 млрд рублей, вложения в создание терминала «Лавна» - 34 млрд рублей.