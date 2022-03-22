В Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по культуре, молодежной политике, туризму и спорту под председательством Ларисы Кругловой. Депутаты обсудили новую редакцию положения об Общественной молодёжной палате (Молодежном парламенте) при Мурманской областной Думе.

— В соответствии с предложенным порядком формирования этого органа в его состав войдут северяне в возрасте от 18 до 35 лет включительно, делегированные представительными органами городских округов, муниципальных округов, муниципальных районов Мурманской области. Количество членов парламента – 28 человек, формироваться он будет на добровольной основе. При отборе кандидатур будут учтены опыт работы, образование, общественная активность, достижения в общественно-политической, экономической и социальных сферах, – пояснила Лариса Круглова. – Создание этого общественного органа позволит привлечь молодёжь к активному участию в жизни региона и государства в целом.

Проект постановления «О положении об Общественной молодёжной палате (Молодёжном парламенте) при Мурманской областной Думе» рекомендован к принятию.

Кроме этого, комитетом рассмотрен и рекомендован к принятию проект постановления о начале формирования Молодёжного парламента.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/23080/