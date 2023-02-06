Проект постановления правительства РФ меняет правила исчисления среднего заработка по последнему месту работы

Если средний заработок на последнему месте работы будут рассчитывать по новым правилам, предложенным Минтруда, и убирать из расчёта дни, когда сотрудник не получал зарплату, то средний заработок будет получаться выше, и соответственно, вырастет пособие по безработице, которое рассчитывают как процент от среднего заработка. Об этом сказала «Парламентской газете» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Ранее на портале проектов нормативных актов правительства РФ был опубликован проект постановления, который меняет правила исчисления среднего заработка по последнему месту работы. Документ будет проходить общественное обсуждение до 15 февраля. В частности, не будут учитывать месяцы, которые сотрудник отработал не полностью, так как устроился на работу позже первого числа, а если в какой-то месяц был больничный, то расчетный период сдвинут назад.

Соответственно, чтобы вычислить средний заработок, зарплату за полностью отработанные месяцы будут делить на число таких месяцев. «Если убрать из расчёта все дни, когда человек не получал зарплату или получал её в меньшем размере, это увеличивает средние значения заработка. Таким образом, можно будет рассчитывать на более высокие пособия», — сказала депутат.