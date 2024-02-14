Проект Правил вывоза грузов судами за пределы РФ направлен на защиту интересов российских грузовладельцев и судовладельцев

Правительство внесло в Госдуму законопроект о приоритетном порядке вывоза грузов из портов России судами под флагом РФ. Изменения предполагается внести в Кодекс торгового мореплавания РФ.

На федеральном портале для размещения проектов нормативно-правовых актов опубликован проект Правил вывоза грузов судами за пределы России. Вывоз из российских морских портов грузов осуществляется с использованием в приоритетном порядке судов, плавающих под государственным флагом РФ.

Приоритетное использование судов осуществляется с использованием указанной в статье 4.2 Кодекса торгового мореплавания (КТМ) информационной системы организации вывоза грузов.

В соответствии с КТМ, исключительно с использованием судов, плавающих под флагом РФ, осуществляется лоцманская, ледокольная проводка, морские перевозки по Северному морскому пути (СМП) нефти, добытой в России, а также некоторые другие перевозки.

Как сообщает ria.ru, проект предусматривает создание сбалансированного регуляторного механизма, который позволит защитить интересы российских грузовладельцев и судовладельцев при возникновении внешних неблагоприятных условий, путем создания условий для приоритетного использования судов, плавающих под государственным флагом РФ, для вывоза из морских портов России грузов, перечень которых будет устанавливать правительство, пишут авторы законопроекта в пояснительной записке к нему.

В связи с санкционным режимом иностранные грузополучатели и российские грузоотправители отдают предпочтение при фрахтовании судов иностранным флагам и иностранным судовладельцам, что приводит к потерям доходов российских судоходных компаний и значительному снижению налоговых поступлений, отмечается в пояснительной записке.

Дальнейшее развитие ситуации может привести, в конечном счёте, к прекращению деятельности российских судоходных компаний, их банкротству и утрате РФ контролируемого ею торгового флота, также отмечается в сопроводительных документах.