Проект «Правильный курс» поможет адаптации семей военнослужащих

Участницы проекта «Женщина-лидер. Флотские города» Мастерской управления «Сенеж» готовят к запуску пилотный проект «Правильный курс», который нацелен обеспечить комфортную адаптацию семей военнослужащих при переезде на новое место службы.

Своеобразный онлайн-навигатор содержит информацию о гарнизоне пребывания, контакты социальных и бытовых услуг, индустрии красоты, пошаговые инструкции действий – от записи в медучреждение до трудоустройства членов семьи, базу вакансий.

Предложения и инициативы принимаются в форме обратной связи. Ресурс позволит сохранить время, минимизировать физические затраты и повысить психологический климат в семье.

Авторы проекта - команда «Позывной «Жена» изучили запрос жителей ЗАТО, которые единогласно утверждают о необходимости создания консолидированного источника информирования.

Пилот реализуется на площадке мессенджера «Телеграм», на сегодня охватывает Североморск-3 Мурманской области. В дальнейшем команда планирует ввести онлайн-документооборот и внедрить ресурс на все флотилии.