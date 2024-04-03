Проект «Производительность труда» реализуют в Мурманском балкерном терминале НТК

Мурманский балкерный терминал НТК продолжает работу в рамках национального проекта «Производительность труда». Оператором нацпроекта выступает Региональный центр компетенций Мурманской области.

Основная задача программы – повышение производительности труда на предприятии и обучение персонала инструментам бережливого производства. Работа основана на универсальных решениях, но для каждого предприятия сотрудники Регионального центра компетенций адаптируют методики в зависимости от специфики.

В Мурманском балкерном терминале проект направлен на оптимизацию технического обслуживания перегрузочной техники. В числе целевых показателей - сокращение времени протекания процесса технического обслуживания, повышение выработки и сокращение количества техники, ожидающей ремонта.

Первый этап программы по повышению производительности труда в МБТ НТК стартовал в апреле 2022 года. Для оптимизации рабочего процесса был выбран пилотный поток – техническое обслуживание портального крана «Аист-50» на причале №17. В ноябре 2023 года методики бережливого производства начали внедрять в двух других производственных потоках МБТ – оптимизация процесса техобслуживания конвейера и перегружателя «Roxon» на причале №18.

«Когда проект имеет успех? Когда заинтересованы люди, когда персонал понимает, для чего это надо. И как раз на МБТ это понимание есть, а также сформирована отличная база для внедрения улучшений. Предприятие зрелое, оно уже готово к изменениям, непрерывный процесс совершенствования уже проходит. Важно, что коллеги сами вносят предложения, потому что специалисты на местах знают, как решить ту или иную проблему» - сказала Мария Томская, руководитель проектов Регионального центра компетенций Мурманской области.

Во время реализации программы, рабочая группа, в которую входят сотрудники Мурманского балкерного терминала и эксперты Регионального центра компетенций Мурманской области, проводила диагностику текущего состояния. После был разработан план по оптимизации производственных циклов с помощью инструментов бережливого производства, который реализуется в настоящее время.

Планируется, что в перспективе успешный опыт будет перенесен и на другие процессы терминала.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457254686%2Fwall-149919532_3775