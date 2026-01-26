Проект промышленного туризма на Кольской ВЭС - призёр Международной премии коммуникационных практик в туризме «РУПОР»

Проект промышленного туризма на Кольской ВЭС (ПАО «ЭЛ5-Энерго») вошёл в число победителей Международной премии коммуникационных практик в области туризма «РУПОР». Финал премии и очная защита проектов состоялись на прошлой неделе в Санкт-Петербурге в рамках XV Евразийского Ивент Форума (EFEA).

Промышленный туризм на Кольской ветроэлектростанции признан одной из лучших практик развития и продвижения туристических территорий. Напомним, первые экскурсии на Кольскую ВЭС стартовали в июне 2024 года и включали посещение ветроустановки. В 2025 году на территории ветропарка открылась новая туристская локация — выставочная экспозиция, посвященная истории строительства самого крупного ветропарка в мире за полярным кругом, а также мини-кафе с сувенирной продукцией. В ходе экскурсии гид знакомит гостей с историей ветроэнергетики, рассказывает о механизме преобразования энергии ветра в электроэнергию и её пути до подстанции и выхода в сеть, а далее — в дома потребителей.

С момента запуска проекта Кольскую ВЭС посетили более 3300 человек из 37 регионов страны.

Как сообщает Министерство туризма и предпринимательства Мурманской области, премия «РУПОР» — часть федерального проекта «Россия вдохновляет на путешествия», направленного на развитие въездного и внутреннего туризма. В шорт-лист премии в 2026 году вошли 80 проектов из регионов России и стран СНГ. Лауреатами стали 45 проектов из России, Беларуси, Кыргызстана, Южной Осетии и Узбекистана.

Фото (пресс-служба ПАО «ЭЛ5-Энерго»): https://gov-murman.ru/info/news/560935/#&gid=1&pid=1