Проект промышленного туризма на Кольской ВЭС стал призёром Всероссийской премии «Маршрут года – 2025»

Проект «Промышленный туризм на Кольской ветроэлектростанции» стал лауреатом Всероссийской туристской премии «Маршрут года – 2025» в номинации «Лучший маршрут промышленного туризма».

Лучшие туристические маршруты страны были объявлены на церемонии награждения в Перми. Всего в конкурсе приняли участие 455 проектов из 54 регионов России и Республики Беларусь, из которых в очном финале были презентованы 321.

Оценка проектов проводилась авторитетным экспертным жюри, в состав которого вошли ведущие специалисты туристической отрасли России и Беларуси. Среди них — представители крупнейших туроператоров, профильных ассоциаций, образовательных учреждений и руководители отраслевых СМИ.

Высокая оценка проекта Кольской ВЭС подчеркивает его значимость и привлекательность для развития специализированного туризма в Мурманской области.

Развитие новых туристических маршрутов, таких как проект на Кольской ВЭС, напрямую способствует увеличению турпотока в регион и достижению целей национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Как отмечает Министерство туризма и предпринимательства Мурманской области, Всероссийская туристская премия «Маршрут года» учреждена в 2014 году по инициативе лауреата Премии правительства РФ Геннадия Шаталова. За 10 лет в конкурсе приняли участие более 4000 проектов. Премия является ключевой отраслевой наградой, отмечающей достижения в создании и развитии туристических маршрутов.







Фото (Всероссийская туристская премия «Маршрут года – 2025»): https://gov-murman.ru/info/news/557293/#&gid=1&pid=1