Проект «Работа рядом» продлён до конца года: на его реализацию из областного бюджета дополнительно выделено 18,1 млн рублей

В Мурманской области продлевается до конца года возможность устроиться на временные работы в рамках проекта «Работа рядом». Об этом в ходе оперативного совещания сегодня сообщил глава региона Андрей Чибис. Губернатор подчеркнул, что проект стал очень востребованным среди северян, кроме того, в свободное от учёбы время устроиться на временные работы могут и несовершеннолетние.

«С апреля по конец августа в рамках временных общественно полезных работ было трудоустроено свыше 7 тысяч человек, среди которых подростки и студенты. Заработная плата за участие в таких работах устанавливается в размере не ниже минимального размера оплаты труда с учётом районного коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера за полный рабочий месяц и выплачивается за фактически отработанное время. Это гибкий график и достойная зарплата, особенно для молодых ребят, которые на каникулах. Из резервного фонда Мурманской области на продление сроков реализации проекта будет выделено дополнительно 18,1 млн рублей», – отметил губернатор.

Глава региона напомнил, что в рамках проекта с 1 октября по 31 декабря северяне могут заработать дополнительные деньги, помогая в благоустройстве территорий городов и пригородных зон, на подсобных работах в детских садах, школах и библиотеках, в работе с документами.

По поручению губернатора Андрей Чибиса уже разработан и утверждён порядок организации и проведения временных работ, а также правила предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам. Соответствующее постановление подписано главой региона и опубликовано на официальном портале. Ожидается, что в IV квартале текущего года к работам в свободное от учёбы время будут привлечены не менее 900 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет.

«Коллеги в муниципалитетах, прошу обратить на это внимание. Рабочие места создаются на ваших территориях, пользуйтесь этой возможностью», – обратился Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, за 2020 - 2021 годы на временные общественно полезные работы было привлечено более 11000 жителей региона.

Подробная информация опубликована по ссылке.

Фото: https://gov-murman.ru