Проект «Работа рядом» в Мурманской области: 46 тысяч участников за 6,5 лет и новые возможности для занятости

29 июня на оперативном совещании в правительстве Мурманской области под председательством губернатора Андрея Чибиса министр труда и социального развития Сергей Мякишев доложил о ходе реализации губернаторского проекта «Работа рядом». Проект действует с 2020 года в рамках народной программы «На Севере – жить!» и за шесть с половиной лет охватил более 46 тысяч жителей региона. Среди них – 35 тысяч подростков, 7 тысяч безработных граждан и почти 2 тысячи студентов.

В 2026 году на реализацию проекта из резервного фонда выделено 200 млн рублей и 14 млн рублей на финансовую поддержку несовершеннолетних участников и безработных. По состоянию на 18 июня трудоустроены 3537 человек, в том числе 2943 подростка (из них 215 – дети из семей участников СВО), 281 безработный, 198 студентов, 111 пенсионеров и 4 женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком). Всего в этом году планируется привлечь к временным работам около 8 тысяч северян.

Губернатор отметил, что спрос на проект растёт, поэтому принято решение дополнительно направить 50 млн рублей – средства получат Мурманск и Кандалакшский округ, где потребность в рабочих местах оказалась выше запланированной. В муниципалитетах созданы рабочие места по таким направлениям, как благоустройство, озеленение, подсобные и ремонтные работы, уборка территорий, доставка корреспонденции, а для пенсионеров и женщин в декрете – учёт и оформление документов.

С 2025 года проект расширен на новые категории: к участию допущены неработающие пенсионеры и молодые мамы в отпуске по уходу за ребёнком до трёх лет. Приоритетное право при трудоустройстве сохраняется за подростками из семей участников СВО, детьми-сиротами, детьми из малообеспеченных, неполных и многодетных семей, а также за подростками, состоящими на профилактическом учёте.

Заработная плата участников в 2026 году рассчитывается исходя из увеличенного МРОТ с учётом районного коэффициента и северной надбавки (62313,9 рубля за полный месяц). После вычета налогов безработные граждане получают 56313 рублей/мес., студенты, пенсионеры и мамы в декрете – 54213 рублей/мес., а несовершеннолетние – от 31306 до 51636 рублей/мес. в зависимости от возраста и продолжительности рабочего времени.

Лучшие результаты по трудоустройству показали Мончегорск, Мурманск и Печенгский округ. По доле трудоустроенных от численности населения в трудоспособном возрасте лидируют Мончегорск, Печенгский округ, ЗАТО Островной, Оленегорск и Терский округ.

Подача заявлений на участие в проекте и подбор вакансий осуществляются в электронном виде на портале «Работа в России». Для удобства граждан в кадровых центрах работают консультационные пункты и телефоны «горячей линии». На сайтах министерства и областной службы занятости размещена подробная инфографика с ответами на часто задаваемые вопросы.

«В 2020 году проект вводился именно как помощь во время ковида тем людям, которые вынуждено оказались без работы. Изменение состава участников свидетельствует о том, как мы реагируем на запросы времени: мы по-прежнему отдаём приоритет несовершеннолетним, но добавились студенты, пенсионеры, женщины в декретном отпуске.

За 6,5 лет работы проект стал востребованным, главный показатель этой востребованности – ребята хотят устраиваться на работу и не только в летний период. Сейчас это сделать можно просто и понятно – через единую цифровую платформу «Работа России», не выходя из дома, человек может устроиться на работу. Если нет такой возможности, то консультанты кадрового центра помогут очно», – отметил министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/570303/#&gid=1&pid=1