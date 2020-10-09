Проект развития Кольской набережной выставляется на общественное обсуждение

Первый этап строительства набережной в городе Кола практически завершен, а московские дизайнеры уже предлагают варианты дальнейшего наполнения данного общественного пространства.

Напомним, строительство объекта в районном центре общей площадью более в 6,6 гектара велось в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». В 2019 году проект был признан победителем Всероссийского конкурса «Исторические поселения и малые города». На его реализацию выделено более 58 миллионов рублей. Из них 40 - это средства федерального бюджета, 5 из бюджета области. Еще почти 14 миллионов рублей в проект вложила местная администрация.

С сентября в официальной группе «ВК» администрации Кольского района (https://vk.com/club152984073?w=wall-152984073_17638) проводился опрос жителей и гостей древнего поморского города о том, какие объекты они хотят в дальнейшем видеть на набережной в городе Кола.

Разработкой дизайн-проекта занималась архитектурное бюро Теслера. Компания известна своим проектом по благоустройству набережной реки Яуза в городе Москва.

Уже готов и проект развития Кольской набережной. Сегодня он выставляется на общественное обсуждение. В самом интернет опросе участвовало более полутысячи жителей района. Большинство из них хотели бы в перспективе видеть на набережной велосипедные и беговые дорожки, спортивные и детские площадки, а также места для «тихого отдыха».

При этом дизайнеры предлагают и дальше расширять границы уже существующей набережной и продлить её вдоль берега реки Тулома, до строящегося моста. Помимо арт-объектов и стендов, рассказывающих об истории города, ещё одной точкой притяжения зоны отдыха должен стать ресторан. Его планируют разместить на стыке рек Кола и Тулома, чтобы гости заведения могли любоваться видом Кольского залива.

Проект предусматривает и туристический офис, чтобы гости области и района могли не только узнать историю Колы, но ознакомиться и с другими маршрутами путешествий по Заполярью.

Немаловажная деталь проекта – на набережной будет сохранена и часть первозданного пляжа. Чтобы отдыхающие могли погулять по песку и перекусить в специально оборудованной зоне барбекю. При этом подчеркивается, что данный проект - только эскиз с возможными вариантами наполнения набережной, сообщает администрация Кольского района.