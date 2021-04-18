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Мурманская область. Арктика (16+)18.04.21 08:00

Проект развития Мурманска заинтересовал экспертов «Сколково»

В Москве команды-участники программы развития ВЭБ.РФ и бизнес-школы «Сколково» 156 апреля защитили проекты развития городской экономики. Эта работа стала промежуточным итогом образовательного процесса, организованного для 100 крупнейших муниципалитетов страны.

Мурманск представили заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова, министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова, глава администрации города Мурманска Евгений Никора, а также руководители профильных комитетов администрации Мурманска, курирующие вопросы развития городского хозяйства и градостроительной политики.

Проект, разработанный мурманской командой, получил высокую оценку коллег и ведущих экспертов в области экономики и управления.

– Наша программа рассчитана на десять лет. Мурманск представлен российским центром освоения Арктики с приоритетами развития в сферах современной логистики, промышленности, образования и арктического туризма, – рассказал глава администрации города Евгений Никора. – Проект предусматривает рост инвестиционной активности, что позволит обеспечить хорошую динамику увеличения доходов бюджета и  реализацию основных мероприятий.

Будущий профиль развития городской инфраструктуры – это новые деловые и досуговые объекты. В числе ключевых – культурно-деловой центр «Новый Мурманск» и образовательный кластер на базе МГТУ. Портово-промышленное направление предусматривает строительство новых терминалов, причальных линий и транспортных развязок. В целях развития арктического туризма планируется появление музея Арктики, конгресс-центра, военно-патриотического парка, видовых площадок, новых отелей, благоустройство территорий вокруг городских озер и вдоль Кольского залива.

Образовательная программа в «Сколково» продолжается, финальная защита проектов запланирована осенью.

 

 

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