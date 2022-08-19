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Мурманская область. Арктика (16+)19.08.22 11:00

Проект развития Мурманского транспортного узла на особом контроле федеральных и региональных властей

Накануне под руководством первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова состоялось совещание, посвящённое строительству объектов Мурманского транспортного узла. В нём приняли участие заместитель министра транспорта Василий Десятков, генеральный директор ПАО «ГТЛК» Евгений Дитрих, представители федеральных Минстроя и Минфина, а также заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова, министр транспорта и дорожного хозяйства региона Юлия Полиэктова и первый заместитель генерального директора Корпорации развития Мурманской области Андрей Кукса.

Как отметил Андрей Белоусов, развитие Мурманского транспортного узла является одним из приоритетных инфраструктурных проектов России в условиях санкционного давления. В связи с этим он призвал к неукоснительному соблюдению сроков реализации проекта.

В частности, за счёт внебюджетных средств осуществляется строительство угольного терминала «Лавна». В настоящее время в полном объёме завершено проектирование, получена необходимая разрешительная документация. Усиленными темпами ведутся работы по гидротехническим сооружениям и строительству основных объектов складской зоны и железнодорожного фронта. Общая строительная готовность составляет 46%.

«Мы работаем в тесном контакте с партнёрами по реализации этого масштабного проекта. Своевременно выясняем проблемные моменты, совместно ищем пути решения. Каждый из участников понимает, насколько развитие Мурманского транспортного узла важно для страны, поэтому прикладывает максимальные усилия, чтобы уложиться в обозначенные сроки», – подчеркнула вице-губернатор Ольга Кузнецова.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, участники заседания также обсудили вопрос дополнительного финансирования строительства ближних железнодорожных подходов к указанному терминалу из-за удорожания материалов, что потребовало корректировки проектно-сметной документации. Андрей Белоусов поручил федеральным ведомствам найти совместное решение данного вопроса с учётом соблюдения первоначальных сроков.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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